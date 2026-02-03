«Δεν θα πάω στο σπίτι μετανιώνοντας επειδή δεν προσπάθησα», δήλωσε η σταρ των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων.

Η Λίντσεϊ Βον υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού, ενώ τραυμάτισε και τον μηνίσκο της, στο ατύχημα που είχε την περασμένη Παρασκευή. Όμως, δήλωσε σίγουρη πως μπορεί να αγωνιστεί στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες Μιλάνο- Κορτίνα (6-22/2).

Την περασμένη Παρασκευή, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κραν Μοντανά- τον τελευταίο της αγώνα πριν από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες- η 41χρονη Αμερικανίδα σκιέρ έπειτα από άλμα έχασε τον έλεγχο και κατέληξε στο δίχτυ ασφαλείας. Λίγη ώρα αργότερα, ελικόπτερο τη μετέφερε σε νοσοκομείο.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Κορτίνα ντ'Αμπέτσο σήμερα- τρεις ημέρες πριν από την τελετή έναρξης- ανακοίνωσε τη διάγνωσή της, αλλά ξεκαθάρισε πως είναι αποφασισμένη να δώσει το παρών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, διοργάνωση στην οποία θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα.

{https://www.instagram.com/p/DUK0Ol3DsIa/}

Έπειτα από εντατικές φυσικοθεραπείες και συνεχείς συζητήσεις με τους γιατρούς της, σήμερα η Λίντσεϊ Βον έκανε ξανά σκι. «Το γόνατό μου δεν είναι πρησμένο και με τη βοήθεια επιγονατιδικού νάρθηκα είμαι σίγουρη ότι μπορώ να αγωνιστώ την Κυριακή», δήλωσε αναφερόμενη στην κατάβαση, το πρώτο από τα τρία αγωνίσματα στα οποία είχε προγραμματίσει να πάρει μέρος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Προφανώς δεν είναι αυτό που ήλπιζα. Ξέρω ποιες ήταν οι πιθανότητές μου πριν από το ατύχημα και γνωρίζω ότι δεν είναι ίδιες σήμερα. Αλλά ξέρω ότι ακόμα υπάρχει μια πιθανότητα. Και όσο υπάρχει, θα προσπαθήσω», υπογράμμισε και σημείωσε ότι νιώθει «σταθερό και δυνατό» το αριστερό γόνατο, στο οποίο τραυματίστηκε.

«Δεν θα πάω στο σπίτι μετανιώνοντας επειδή δεν προσπάθησα»

«Αυτή θα ήταν η καλύτερη επιστροφή που έχω κάνει έως τώρα. Σίγουρα η πιο δραματική», σημείωσε η Λίντσεϊ Βον, καθώς στην καριέρα της έχει αντιμετωπίσει πολλούς τραυματισμούς. Πέρυσι, στα 40 της, επέστρεψε έπειτα από σχεδόν έξι χρόνια απουσίας και αφού είχε υποβληθεί σε αρθροπλαστική στο δεξί γόνατό της. Μετρώντας δύο νίκες και άλλες τρεις θέσεις στο βάθρο στην κατάβαση στο Παγκόσμιο Κύπελλο φέτος, ήταν φαβορί για το χρυσό μετάλλιο.

Στη συνέντευξη Τύπου, αναφέρθηκε στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2019- την τελευταία διοργάνωση που μετείχε προτού αποσυρθεί- όταν αγωνίστηκε με τραυματισμούς στα γόνατα, αλλά ανέβηκε στο βάθρο.

«Ευτυχώς, όλη μου η εμπειρία μου μού έχει δώσει μεγάλη αυτοπεποίθηση για το τι μπορεί να κάνει το σώμα μου και τι όχι. Έχω ξαναβρεθεί σε αυτή τη θέση και ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Ακόμα κι αν δεν θέλω να είμαι σε αυτή τη θέση, ξέρω πώς να το χειριστώ», τόνισε η κάτοχος τριών Ολυμπιακών μεταλλίων, ενός χρυσού και δύο χάλκινων. «Είμαι ακόμα εδώ και πιστεύω ότι μπορώ να δώσω τη μάχη. Δεν θα πάω στο σπίτι μετανιώνοντας επειδή δεν προσπάθησα», υπογράμμισε.

«Δεν κλαίω, το κεφάλι μου είναι ψηλά»

Η Λίντσεϊ Βον δήλωσε πως από την αρχή ήξερε ότι ο τραυματισμός της ήταν άσχημος, όμως ήλπιζε, μέχρι τη στιγμή που είδε τη μαγνητική τομογραφία. «Αλλά δεν έκλαψα», συμπλήρωσε.

«Κανονικά, υπάρχει μια στιγμή που καταρρέεις και συνειδητοποιείς τη σοβαρότητα των πραγμάτων και πως τα όνειρά σου γλιστρούν μέσα από τα δάχτυλά σου. Αλλά δεν συνέβη αυτή τη φορά. Δεν θα το αφήσω να μου ξεγλιστρήσει. Θα το κάνω, τέλος. Δεν κλαίω, το κεφάλι μου είναι ψηλά. Θα κάνω το καλύτερο που μπορώ, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα», συμπλήρωσε.

Σε ανάρτηση που έκανε, η 41χρονη σημείωσε ότι θα χρειαστεί να κάνει άλλη μία προπόνηση (την Πέμπτη), όπως απαιτείται προκειμένου να αγωνιστεί, αλλά «είμαι σίγουρη για τη δυνατότητα του σώματός μου να αποδώσει».

«Παρά τους τραυματισμούς, το γόνατό μου είναι σταθερό, δεν έχει πρηστεί και οι μύες μου αντιδρούν όπως θα έπρεπε. Προφανώς θα πρέπει να συνεχίσω να το αξιολογώ με την ιατρική ομάδα σε καθημερινή βάση για να βεβαιωθούμε ότι παίρνουμε σωστές αποφάσεις, αλλά έχω κάθε πρόθεση να αγωνιστώ την Κυριακή», έγραψε ακόμα.

{https://www.instagram.com/p/DUTSTCvDdIp/?img_index=1}