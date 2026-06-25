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Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήσε η αστυνομία το πρωί της Τετάρτης (24/06) σε οικισμούς στο Γέρακα, με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, συνελήφθησαν τρία άτομα για ρευματοκλοπές. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, του Αστυνομικού Τμήματος Παλλήνης, της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής.

Παράλληλα, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων μήκους 300 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, συμβάλλοντας στην αποτροπή επικίνδυνων παρεμβάσεων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, οι οποίες εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια, ειδικά εν μέσω αντιπυρικής περιόδου.

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Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.