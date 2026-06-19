Η τράπεζα εισέρχεται σε ένα νέο στάδιο ανάπτυξης, υιοθετώντας μια σύγχρονη εικόνα που αντανακλά τη φιλοδοξία της να γίνει ακόμη πιο προσιτή, πιο εύχρηστη και πιο κοντά στην καθημερινότητα των πελατών της.

Τα 35 χρόνια συνεχούς παρουσίας και δραστηριότητας στη βουλγαρική αγορά γιόρτασε η Postbank με μια σειρά επετειακών εκδηλώσεων που κορυφώθηκαν με έναν εντυπωσιακό αγώνα τένις ανάμεσα στους διεθνείς αστέρες Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και Στέφανο Τσιτσιπά, καθώς και με ειδικές εκδηλώσεις για πελάτες, συνεργάτες και εργαζομένους της τράπεζας.

Η επέτειος αποτέλεσε αφορμή για την ανάδειξη της πολυετούς πορείας της Postbank ως ενός από τους σημαντικότερους και πλέον αξιόπιστους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Βουλγαρίας, αλλά και για την παρουσίαση της νέας εταιρικής της ταυτότητας. Όπως επισημάνθηκε, η τράπεζα εισέρχεται σε ένα νέο στάδιο ανάπτυξης, υιοθετώντας μια σύγχρονη εικόνα που αντανακλά τη φιλοδοξία της να γίνει ακόμη πιο προσιτή, πιο εύχρηστη και πιο κοντά στην καθημερινότητα των πελατών της.

Η κεντρική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της αντιπροέδρου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, Iliana Iotova, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας, της επιχειρηματικής και διπλωματικής κοινότητας, καθώς και κορυφαία στελέχη του ομίλου Eurobank. Μεταξύ των παρευρισκόμενων ήταν η διευθύνουσα σύμβουλος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Postbank, Petia Dimitrova, και ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας.

Η Petia Dimitrova ευχαρίστησε τους μετόχους, τους συνεργάτες, τους πελάτες και τους εργαζομένους της τράπεζας για τη συμβολή τους στην επιτυχημένη πορεία της Postbank, τονίζοντας ότι η ανάπτυξή της βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την αφοσίωση των ανθρώπων της. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Σταύρος Ιωάννου, υπογράμμισε ότι η Postbank αποτελεί στρατηγικό πυλώνα του ομίλου στη βουλγαρική αγορά, επισημαίνοντας τη διαχρονική επένδυση της Eurobank στη χώρα και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.

Στο επίκεντρο των εορτασμών βρέθηκε το μήνυμα «Inspired by You», το οποίο, σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, εκφράζει τη φιλοσοφία που διέπει την πορεία της τα τελευταία 35 χρόνια. Το μήνυμα αναδεικνύει τον ρόλο των ανθρώπων που εμπνέουν, στηρίζουν και συμβάλλουν καθημερινά στην επίτευξη υψηλών στόχων, είτε πρόκειται για πελάτες, συνεργάτες είτε για εργαζομένους.

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Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχε ο αγώνας επίδειξης μεταξύ του Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και του Στέφανου Τσιτσιπά στην Arena 8888 Sofia. Οι δύο κορυφαίοι αθλητές μίλησαν νωρίτερα για τη σημασία της έμπνευσης, της επιμονής και των ανθρώπων που διαμόρφωσαν την πορεία τους, ενώ στη συνέχεια προσέφεραν στο κοινό ένα υψηλού επιπέδου αθλητικό θέαμα.

Παράλληλα, εκατοντάδες εργαζόμενοι της Postbank συμμετείχαν σε ειδική εκδήλωση στο Sofia Tech Park, όπου παρακολούθησαν ζωντανά τον αγώνα σε εορταστικό κλίμα, με μουσικές εμφανίσεις και πολιτιστικές δράσεις αφιερωμένες στους ανθρώπους που συνέβαλαν στην επιτυχία της τράπεζας όλα αυτά τα χρόνια.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 35 ετών παρουσίας στη Βουλγαρία, η Postbank επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της στην καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την παροχή σύγχρονων τραπεζικών υπηρεσιών, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας περιόδου εξέλιξης για τον οργανισμό.