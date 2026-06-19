Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 12%, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,6%.

Αύξηση κατά 1 δισ. ευρώ κατέγραψε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο πρώτο τετράμηνο του 2026, παρά τη σημαντική ενίσχυση των εξαγωγών και τις ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις του τουρισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 8,3 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου, έναντι 7,3 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε παρά τη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό από τις εισαγωγές. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 12%, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,6%. Χωρίς τα καύσιμα, οι εξαγωγές κατέγραψαν άνοδο 5,3% και οι εισαγωγές 5,4%.

Καθοριστική συμβολή είχε ο τουρισμός, με το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών να διευρύνεται κυρίως λόγω της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 27,1% σε σχέση με το πρώτο τετράμηνο του 2025, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις σημείωσαν ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, κατά 36,9%. Ωστόσο, τα οφέλη από τις εξαγωγές και τον τουρισμό αντισταθμίστηκαν από την επιδείνωση άλλων επιμέρους ισοζυγίων. Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων αυξήθηκε, κυρίως λόγω της σχεδόν κατά το ήμισυ μείωσης των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Παράλληλα, το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων περιορίστηκε εξαιτίας της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στους τομείς της οικονομίας εκτός γενικής κυβέρνησης.

Την ίδια περίοδο, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων διαμορφώθηκε στα 358,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας υποχώρηση σε σχέση με το πρώτο τετράμηνο του 2025, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων, που αποτυπώνει τις ανάγκες χρηματοδότησης της οικονομίας από το εξωτερικό, παρουσίασε έλλειμμα 8 δισ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, αυξημένο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στο πεδίο των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, οι άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 4,4 δισ. ευρώ κατά το πρώτο τετράμηνο, ενώ οι τοποθετήσεις ξένων επενδυτών σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια αυξήθηκαν κατά 4,9 δισ. ευρώ. Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν στο τέλος Απριλίου στα 21,4 δισ. ευρώ, από 15,8 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.