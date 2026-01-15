Όσα έγιναν στο χθεσινό επεισόδιο Survivor.

Με εντάσεις και ανατροπές φαίνεται να συνεχίζει το ριάλιτι επιβίωσης, Survivor, με τους «Αθηναίους» να έρχονται αντιμέτωποι με μία ακόμη ήττα και τους «Επαρχιώτες» να έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους παρά τη νίκη τους.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε εχθές, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, οι παίχτες και των δύο ομάδων, φάνηκαν ταλαιπωρημένοι ύστερα από ένα βράδυ με έντονη βροχή και κακό ύπνο, ωστόσο έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι εντάσεις στο στίβο μάχης.

Οι «Επαρχιώτες» με 10 πόντους έναντι των 8 των «Αθηναίων», κατέκτησαν το έπαθλο του φαγητού, όπως και μερικά εργαλεία για να χτίσουν την καλύβα τους.

Στιγμιότυπα από το χθεσινό επεισόδιο Survivor

Στην καλύβα των μπλε, άρχισε να επικρατεί μία ένταση καθώς ο αρχηγός της ομάδας, ο Σηφάκης, έκρινε αυστηρά τους συμπαίκτες του και τον ίδιο με αφορμή το φαγητό, μία τοποθέτηση η οποία έφερε την αντίδραση του Γιώργου.

Όπως μάλιστα μετέφερε και η εκπομπή του ΣΚΑΙ «Το ‘χουμε», το απόγευμα της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου, οι εντάσεις συνεχίστηκαν και μεταξύ του Σηφάκη και του Gio, ενώ στο συμβούλιο πραγματοποιήθηκε και η πρώτη διπλή αποχώρηση για φέτος.

Μεταξύ άλλων μάλιστα η Ελισάβετ και ο Gio πέρασαν το βράδυ τους στην κλινική αφού ο δεύτερος αντιμετώπισε πρόβλημα με το γόνατό του, ενώ νωρίτερα είχε φέρει πόντο στην ομάδα του. Η Ελισάβετ ωστόσο, με εντολή γιατρού, έπρεπε να αποχωρήσει από το παιχνίδι επιβίωσης.

Στην μονομαχία μεταξύ των γυναικών επικράτησε η Κέλλυ, ενώ η Σταυρούλα αποχώρησε μαζί με την Ελισάβετ.

Παρ’ όλα αυτά, η ίδια, αποχώρησε έχοντας ρίξει μία αρνητική ή ψήφο υποστήριξης σε ένα πρόσωπο από την ομάδα της που θα μαθευτεί στην επόμενη δοκιμασία αποχώρησης.

