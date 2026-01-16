«Η ζωή είναι σύντομη», είχε πει η ηθοποιός στο «Στούντιο 4».

Έφυγε από τη ζωή η Μέλπω Ζαρόκωστα, σε ηλικία 92 ετών, που έπασχε από άνοια τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνική δικτύωσης, το μεσημέρι της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, παραχώρησε ένα σύντομο αφιέρωμα στην ηθοποιό.

Ειδικότερα, σήμερα το απόγευμα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, προβλήθηκε ένα μέρος από τις τελευταίες συνεντεύξεις της Μέλπως Ζαρόκωστα στον αέρα της εκπομπής: «Η ζωή είναι σύντομη, άμα δεν την απολαύσεις στο έπακρο τότε τί; Περαστικός είσαι…;».

Η Μέλπω Ζαρόκωστα στο «Στούντιο 4»

Τότε λοιπόν, η ηθοποιός, είχε αναφερθεί στα νεανικά της χρόνια, στην απόφασή της να ακολουθήσει το επάγγελμα της υποκριτικής αλλά και στην αντίδραση που είχε σε αυτό ο πατέρας της, ενώ είχε μιλήσει και για μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα του ελληνικού κινηματογράφου που είχε συνεργαστεί, όπως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Ντίνος Ηλιόπουλος και η Αλίκη Βουγιουκλάκη.

«Είχα έναν χαριτωμένο παππού, του πατέρα μου. Ο πατέρας μου, όταν έμαθε ότι θέλω να γίνω ηθοποιός, δεν μου μίλαγε… Δεν μου ξανά μίλησε… Δεν μου απεύθυνε το λόγο. Ένας μορφωμένος άνθρωπος, έπρεπε να καταλάβει ότι υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα… ήταν δικηγόρος».

Με χιούμορ τότε, είχε σχολιάσει τις εποχές που μεγάλωσε, αστειευόμενη για την ηλικία της: «Οι κόρες τότε, δεν ήθελαν τον καιρό εκείνο βέβαια… επειδή είμαι λίγο αρχαία. Εγώ και η Ακρόπολη… Είχαμε φύγει από την Ελλάδα, πήγαμε Αυστραλία, εκεί είπα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός, ο πατέρας μου δεν μου μίλαγε καθόλου. Φύγαμε μετά τον πόλεμο… ήταν κουρασμένος ο κόσμος, ήθελε μία ανανέωση…».

Φέρνοντας στη μνήμη της την νεαρή της ηλικία, είχε αναφερθεί στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ένα κορίτσι εκείνη την εποχή, ενώ παράλληλα είχε σχολιάσει τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική: «Ήταν ένα «μη» και μία απαγόρευση ό,τι και αν κάναμε τα κορίτσια της εποχής εκείνης. Όταν πήγα εκεί (σ.σ Αυστραλία) μου είχαν ζητήσει από την ελληνική κοινότητα, να απαγγείλω ένα ποίημα, ήμουν η νεοφερμένη. Μέσα μου φαίνεται κοιμόταν η επιθυμία να ξεφύγω από τον εαυτό μου και το περιβάλλον μου και να γίνω κάτι άλλο, μία άλλη ύπαρξη..».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfq33rphaed5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αναφορικά με την επιστροφή της στην Ελλάδα και την καριέρα της είχε πει: «Μετά ήρθα στην Ελλάδα για να βοηθήσω τη γιαγιά και τον παππού… Με ρούφηξε το θέατρο… και ήμουν ευτυχισμένη γιατί έκανα επιτέλους αυτό που ήθελα…. Δεν γνώριζα κανέναν (σ.σ από τους γνωστούς ηθοποιούς) και χρειάστηκε να πάω περιοδεία με τον Κωνσταντάρα. Πολύ καλός ηθοποιός, μετά είχε κατάθλιψη, που την έκρυβε με σαχλαμάρες… Γίναμε φίλοι. Πρώτη φορά με κάλεσαν να παίξω…», είχε πει και συνέχισε να περιγράφει μερικά από τα πιο αστεία στιγμιότυπα που έζησε στο πλευρό του Λάμπρου Κωνσταντάρα κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους στην «Βίλα των οργίων».

Μάλιστα, είχε απαντήσει και στις ερωτήσεις των οικοδεσποτών της, σχετικά με τον Ντίνο Ηλιόπουλο, λέγοντας: «Ήταν ένας καλός άνθρωπος, καλός συνάδελφος, από πολύ καλή οικογένεια.. και πολύ χιούμορ».

Για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, είχε αναφέρει: «Με την Αλίκη, είχα δούνε και λαβείν. Πήγαινα και της έφερνα έργα… Την βοηθούσα, δεν ήμασταν φίλες πολύ, ένα δυστυχισμένο κορίτσι ήταν…».

«Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι έχω τη χαρά της ζωής και εκπληκτικούς φίλους του θεάτρου», είχε τονίσει: «Να κυνηγήσει το όνειρό του… η ζωή είναι πολύ πικρή αν δεν έχεις γευτεί τη χαρά που σου δίνει η δική σου επιλογή», είχε καταλήξει, η Μέλπω Ζαρόκωστα.