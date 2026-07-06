«Αν η Ελλάδα θέλει να προστατέψει τα δικαιώματά της και την κυριαρχία της θα πρέπει να το κάνει η ίδια», είπε η Μαρία Καρυστιανού.

Αιχμές κατά όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων εξαπέλυσε η Μαρία Καρυστιανούγια τη στάση τους σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά θέματα. Η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία μίλησε σε εκδήλωση του κόμματος με θέμα: «Εθνικά θέματα και Σύνοδος του ΝΑΤΟ: 52 χρόνια μετά το Πραξικόπημα στην Κύπρο».

«Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική αυτή την εκδήλωση, ακριβώς γιατί το θέμα, για το οποίο θα μιλήσουμε, είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους, σαν πολίτες αυτής της χώρας. Τα εθνικά μας θεωρώ ότι βρίσκονται στην πιο καίρια στιγμή. Ή τώρα θα γίνουν κάποια πράγματα ή θα χάσουμε σημαντικά και η Ελλάδα θα υποβαθμιστεί. Ειλικρινά, θεωρώ ότι είναι η στιγμή να ενωθούμε και πραγματικά να προχωρήσουμε μπροστά με μία φωνή, λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να χάσει ούτε μέτρο από την εδαφική της κατάσταση. Και ούτε τα κυριαρχικά της δικαιώματα», είπε στον χαιρετισμό της, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συμμετοχή της χώρας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Η Μαρία Καρυστιανού είπε: «Για μένα η ουσία είναι αν η κυβέρνηση και οι εκάστοτε κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν τη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ ως μια βολική θέση υποχώρησης και παθητικότητας. Είμαστε στο ΝΑΤΟ και θα κάνουμε αυτό και τα λοιπά... Για αυτό δεν φταίει το ΝΑΤΟ απαραίτητα. Έχουμε μια σημαντική γεωπολιτική αξία… Το ΝΑΤΟ, το οποίο φυσικά πολλές φορές προσπαθώντας να κρατήσει δήθεν μια θέση ουδετερότητας, λέγοντας ότι τα ελληνοτουρκικά είναι ενοχλητικές διμερείς διαφωνίες, γέρνει την πλάστιγγα προς την Τουρκία. Μαζί σας σε αυτό. Αλλά εμείς είμαστε αυτοί που δεν πιέζουμε. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα στο ΝΑΤΟ και να πιέσουμε. Αλλά το θέμα λοιπόν είναι τι κάνει η Αθήνα και η Αθήνα δεν το κάνει αυτό. Η Τουρκία κάνει τη δουλειά της, δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η Τουρκία, η Τουρκία απειλεί, εκβιάζει, χρησιμοποιεί τη γεωπολιτική της αξία και μετατρέπει τον αναθεωρητισμό της σε συμμαχικό ρόλο. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Και η αλήθεια είναι η εξής. Αν η Ελλάδα θέλει να προστατέψει τα δικαιώματά της και την κυριαρχία της θα πρέπει να το κάνει η ίδια, αυτό είναι το ζητούμενο. Αξιοποιώντας βέβαια συμμαχίες υπέρ ημών. Δεν μας φταίει το ΝΑΤΟ, δεν μας φταίει η Ευρώπη, δεν μας φταίει ο κόσμος όλος και εμείς είμαστε τέλειοι. Φταίνε διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Ελπίζω ότι στο κοντινό μέλλον τα πράγματα θα αλλάξουν».

{https://www.youtube.com/watch?v=j73Q0vBDnDw}