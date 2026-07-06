«Αν θέλω να παίξω τένις, θα παίξω τένις».

Ο Στέφανος Κασσελάκης θέλει μια «Πολιτική με Πολιτισμό» και το μεταφέρει με ένα νέο βίντεο.

«Φτάνει πια με αυτή τη διχόνοια και αυτή τη μιζέρια» τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης με αφορμή την κριτική που ασκήθηκε για το… τένις που έπαιξε με τον Αδ. Γεωργιάδη.

Όπως τονίζει «ζητώ συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που έπαιξα τένις με τον Άδωνι Γεωργιάδη. Εγώ δεν χρέωσα την χώρα με τρίτο μνημόνιο, ούτε οδήγησα κόσμο σε αυτοκτονία ή να τρώει από τα σκουπίδια. Δεν έκοψα συντάξεις, ούτε έκανα διακοπές στα μουλωχτά 10 μέρες μετά την τραγωδία στο Μάτι. Εγώ δεν έχω κοστίσει κανενός τη ζωή στα τρένα, ούτε έχω παρακολουθήσει κάποιον με παράνομα λογισμικά» και καταλήγει: «Εάν θέλω να παίξω τένις, θα παίξω τένις. Φτάνει πια με αυτή τη διχόνοια και με αυτή τη μιζέρια.

Ήρθε η ώρα να δούμε μια νέα πολιτική!

Μια Πολιτική με Πολιτισμό».

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Δείτε το βίντεο του Στέφανου Κασσελάκη

{https://www.instagram.com/reels/DacfJjHsaei/}