Ο Στέφανος Κασσελάκης μετά τις φιλοφρονήσεις με τον Άδωνη Γεωργιάδη, επέλεξε να παίξει μια παρτίδα τένις, δίνοντας τροφή σε όσους μιλούν για «δεξιά μετατόπιση» του κόμματός του.

Μια παρτίδα τένις, προφανώς, δεν συνιστά πολιτική πράξη. Ο καθένας μπορεί να αθληθεί με όποιον επιθυμεί και μια κοινή εμφάνιση στο γήπεδο δεν αρκεί από μόνη της για να εξαχθούν πολιτικά συμπεράσματα. Όταν, όμως, έρχεται να προστεθεί στις δημόσιες φιλοφρονήσεις που έχουν ανταλλάξει ο Στέφανος Κασσελάκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης, αλλά και στις καταγγελίες πρώην στελεχών και βουλευτών του κόμματός του ότι ο πρόεδρος των «Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο» «οδηγεί το καράβι προς τα δεξιά», τότε η εικόνα αποκτά αναπόφευκτα πολιτικό συμβολισμό.

Η φωτογραφία που δημοσίευσε το parapolitika.gr, με τους δύο πολιτικούς να παίζουν τένις στο «Politia Tennis Club», ίσως να μην προκαλούσε ιδιαίτερη συζήτηση υπό άλλες συνθήκες. Στη σημερινή συγκυρία, όμως, έρχεται να ενισχύσει την εντύπωση που έχουν περιγράψει όσοι αποχώρησαν από το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, ότι η πολιτική του πορεία απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από όσα ο ίδιος διακήρυττε όταν διεκδικούσε και αργότερα ασκούσε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Και αποτελεί αφορμή να θυμηθεί κανείς όχι μόνο πώς αυτοπροσδιοριζόταν πολιτικά εκείνη την περίοδο, αλλά και τι έγραφε και τι υποστήριζε δημόσια πριν ακόμη αποφασίσει να πολιτευτεί με το τότε κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Βεβαίως και είμαι αριστερός»

Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν επιχείρησε ποτέ να κρύψει την πολιτική του ταυτότητα όταν εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στην κούρσα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αύγουστο του 2023. Αντίθετα, από τις πρώτες δημόσιες παρεμβάσεις του επέμενε ότι εκφράζει μια νέα εκδοχή της Αριστεράς, χαρακτηρίζοντας την υποψηφιότητά του «ριζοσπαστική» και υποστηρίζοντας ότι φιλοδοξεί να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ ξανά στην κυβέρνηση.

Καθ' όλη τη διάρκεια της εσωκομματικής εκστρατείας, ο τότε υποψήφιος πρόεδρος μιλούσε για την ανάγκη να εκφραστεί «η σύγχρονη πατριωτική Αριστερά», παρουσιάζοντας τις πολιτικές του θέσεις ως ένα νέο σχέδιο για τον προοδευτικό χώρο. Λίγες ημέρες μετά την εκλογή του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ρωτήθηκε ευθέως αν είναι αριστερός, η απάντησή του ήταν κατηγορηματική: «Βεβαίως και είμαι αριστερός. Το να είσαι αριστερός είναι αξιακός κώδικας και πολιτική».

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Ακόμη και μήνες αργότερα, όταν πλέον δεχόταν έντονη κριτική για τις πολιτικές του επιλογές και το ύφος της ηγεσίας του, εξακολουθούσε να απορρίπτει κάθε αμφισβήτηση της ιδεολογικής του τοποθέτησης. «Πάντως, εγώ είμαι λαϊκός αριστερός», δήλωνε, επιμένοντας ότι η πολιτική του ταυτότητα δεν είχε μεταβληθεί.

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Από τη «σύγχρονη πατριωτική Αριστερά» στον «ανθρωπιστικό φιλελευθερισμό»

Η εικόνα άρχισε να αλλάζει μετά την ίδρυση του κόμματός του. Με αφορμή την αποχώρηση της Θεοδώρας Τζάκρη, ο Στέφανος Κασσελάκης υποστήριξε ότι «οι ταμπέλες είναι ξεπερασμένες» και επιχείρησε να επαναπροσδιορίσει την πολιτική φυσιογνωμία των «Δημοκρατών», κάνοντας λόγο για «τη σύγχρονη Αριστερά του ανθρωπιστικού φιλελευθερισμού».

Στην ίδια ανάρτηση αφιέρωσε μεγάλο μέρος του κειμένου του στο να περιγράψει τι, κατά την άποψή του, «δεν είναι Αριστερά», ασκώντας παράλληλα δριμεία κριτική στον Αλέξη Τσίπρα. Η μετατόπιση αυτή τροφοδότησε ακόμη περισσότερο τη συζήτηση για την ιδεολογική πορεία του νέου κόμματος, ιδιαίτερα μετά τις αποχωρήσεις στελεχών που τον κατηγόρησαν ότι εγκαταλείπει τον προοδευτικό προσανατολισμό με τον οποίο εμφανίστηκε το 2023.

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«Γιατί θα ψήφιζα τον Κυριάκο Μητσοτάκη»

Η δημόσια πολιτική παρουσία του Στέφανου Κασσελάκη δεν ξεκίνησε το 2023. Πολύ πριν εμφανιστεί ως υποψήφιος για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αρθρογραφούσε στον «Εθνικό Κήρυκα» της Νέας Υόρκης, εκφράζοντας θέσεις που απείχαν αισθητά από εκείνες που υιοθέτησε αργότερα ως πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το 2015 είχε ταχθεί δημόσια υπέρ της εκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική τόσο στον Βαγγέλη Μεϊμαράκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος παραδέχθηκε αργότερα ότι διατηρούσε τότε «εξαιρετική σχέση» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξηγώντας πως τον είχε στηρίξει επειδή τον θεωρούσε τον πιο μεταρρυθμιστικό υποψήφιο.

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Την ίδια περίοδο, στα άρθρα του στον «Εθνικό Κήρυκα» ασκούσε συστηματική κριτική στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, υπερασπιζόταν μεταρρυθμίσεις όπως η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και διατύπωνε θέσεις που παρέπεμπαν περισσότερο στον οικονομικό φιλελευθερισμό παρά στην παραδοσιακή ελληνική Αριστερά. Όλα αυτά ο ίδιος τα αποκήρυξε λέγοντας: «Δεν θυμάμαι αυτά τα άρθρα. Δεν θυμάμαι ποιος ήμουν 24 χρονών».

Μια φωτογραφία με πολιτικό συμβολισμό

Μέσα σε μία δεκαετία, ο Στέφανος Κασσελάκης πέρασε από τα άρθρα υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην εκλογή του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ με κεντρικό μήνυμα ότι «βεβαίως και είμαι αριστερός», για να καταλήξει σήμερα να φωτογραφίζεται να παίζει τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη.

Καθεμία από αυτές τις στιγμές μπορεί να ερμηνευθεί διαφορετικά όταν εξετάζεται μεμονωμένα. Όταν, όμως, ιδωθούν ως μια ενιαία πολιτική διαδρομή, εξηγούν γιατί η πρόσφατη φωτογραφία δεν αντιμετωπίζεται ως μια απλή αθλητική συνάντηση. Για πολλούς αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στη συζήτηση για την πολιτική πορεία, τις ιδεολογικές μετατοπίσεις και την ταυτότητα του προέδρου των «Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο».