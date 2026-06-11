Τις πρώτες της εμφανίσεις ως αρχηγός πολιτικού κόμματος θα πραγματοποιήσει η Μαρία Καρυστιανού.

Τις πρώτες της εξορμήσεις θα πραγματοποιήσει η Μαρία Καρυστιανού, αρχής γενομένης από αύριο. Η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία θα πραγματοποιήσει επίσκεψη την Παρασκευή (10:00) στο «Αττικό» νοσοκομείο, όπου θα έχει συνάντηση με τη Διοίκηση και τους εργαζόμενους, ενώ στις 18:00 θα απευθύνει χαιρετισμό στην ημερίδα για το κράτος δικαίου, όπου θα μιλήσουν οι νομικοί Μαρία Γρατσία, Γιάννης Χατζηαντωνίου και Αντώνης Ψαρρόπουλος.

Το Σάββατο, στις 20;00, θα δώσει το «παρών» στη χορευτική παράσταση του Κέντρου Πολιτισμού «Αργώ», στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στο Πέραμα.

Την Κυριακή, τέλος, στις 10:00 θα επισκεφθεί, συνοδευόμενη από αντιπροσωπεία του Κινήματος στο Άλσος Παύλου Μελά, στον Δήμο της Θεσσαλονίκης.