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Ο 38χρονος είχε στήσει ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο στο υπόγειο του σπιτιού του.

Χειροπέδες σε έναν 38χρονο πέρασαν το πρωί της Δευτέρας (06/07) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ναρκωτικών, ο οποίος είχε εγκαταστήσει και λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης (skunk) στην οικία του, στην περιοχή του Καπανδριτίου.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του 38χρονου, εντοπίστηκαν, σε υπόγειο χώρο, δενδρύλια κάνναβης που καλλιεργούνταν μέσω της υδροπονικής μεθόδου, με τεχνητό φωτισμό και τις απαραίτητες τεχνικές συνθήκες.

Συνολικά, από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

10 δενδρύλλια κάνναβης,

εξοπλισμός εργαστηρίου,

850 ευρώ,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

κινητό.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

{https://www.youtube.com/watch?v=j9KnhSn0RPE}