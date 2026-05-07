«Στις 10 και 11 Μαΐου, η Αθήνα πρωταγωνιστεί στις διεθνείς εξελίξεις για τη βιώσιμη και ενεργό αστική κινητικότητα. Φιλοξενεί για πρώτη φορά το UCI Mobility & Bike City Forum 2026, το ετήσιο συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πoδηλασίας (UCI). Το συνέδριο που διοργανώνουν από κοινού ο Δήμος Αθηναίων με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Πoδηλασίας, σε συνεργασία με τον Όμιλο Kyvernitis Travel, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα παγκόσμιο εργαστήριο ιδεών για το ποδήλατο και την "πράσινη" μετακίνηση», αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σημείωσε: «Το UCI Mobility & Bike City Forum 2026, είναι μια κορυφαία συνάντηση για το μέλλον της βιώσιμης κινητικότητας και των πόλεων. Η διεξαγωγή του ετήσιου συνεδρίου για πρώτη φορά στη χώρα μας, αποτελεί μια σημαντική διεθνή αναγνώριση για τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Δήμος Αθηναίων. Δημιουργούμε δημοτική συγκοινωνία, νέες ποδηλατικές διαδρομές, αναπτύσσουμε υποδομές μικροκινητικότητας και φέρνουμε ξανά τον δημόσιο χώρο πιο κοντά στους πολίτες. Θέλουμε η Αθήνα να αποκτήσει μια νέα κουλτούρα μετακίνησης, πιο ανθρώπινη και πιο λειτουργική για όλους».

Ο Πρόεδρος της UCI, David Lappartient, τόνισε: «Το ετήσιο συνέδριο “UCI Mobility & Bike City Forum” αποτελεί μια πολύτιμη ευκαιρία για ειδικούς στους τομείς της βιωσιμότητας και της ενεργητικής κινητικότητας να ανταλλάξουν ιδέες και βέλτιστες πρακτικές, συνεργαζόμενοι για το καλό του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο Αθηναίων και τον Δήμαρχο Χάρη Δούκα, καθώς και όλους όσοι συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση, για τη δέσμευσή τους να εργαστούν για τη δημιουργία πιο βιώσιμων και φιλικών πόλεων, προστατεύοντας παράλληλα την ευημερία των πολιτών».

Από την πλευρά του ο Managing Partner του Ομίλου Kyvernitis Travel, Γιώργος Κυβερνήτης, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι και απολύτως έτοιμοι να υποδεχθούμε το UCI Mobility & Bike City Forum 2026. Η συνεργασία μας με τον Δήμο Αθηναίων και την UCI αντικατοπτρίζει την κοινή δέσμευσή μας για πιο βιώσιμες επιλογές και είμαι βέβαιος ότι οι συζητήσεις του συνεδρίου θα εμπνεύσουν ουσιαστικές δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση».

Από το 2018, το UCI Mobility & Bike City Forum συνιστά το κορυφαίο σημείο συνάντησης για την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους φορείς που επανασχεδιάζουν το αστικό τοπίο παγκοσμίως. Η επιλογή της Αθήνας για τη διοργάνωση του 2026 αποτελεί την έμπρακτη διεθνή αναγνώριση των πρωτοβουλιών του Δήμου Αθηναίων για την πράσινη μετάβαση.

Μέσα από έναν γόνιμο διάλογο και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο Δήμος επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να καταστήσει την ποδηλασία κεντρικό μοχλό τουριστικής ανάπτυξης και έναν από τους βασικούς πυλώνες για τον σύγχρονο μετασχηματισμό της πρωτεύουσας.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί ζωντανά μέσα από το επίσημο κανάλι της UCI στο YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bxC4oQG1UQo

Διεθνής τιμητική διάκριση για την Αθήνα από την UCI

Στο πλαίσιο του UCI Mobility & Bike City Forum 2026, ο Δήμος Αθηναίων θα τιμηθεί από την Union Cycliste Internationale (UCI), την Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημαρχείο Αθηνών, με το ειδικό UCI Honorary Award 2026 – Advancing Cycling Culture in Cities, για τη δέσμευσή του στην προώθηση της ποδηλασίας ως βασικού εργαλείου βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Η διεθνής αυτή διάκριση αναγνωρίζει τη στρατηγική επιλογή της Αθήνας να ενσωματώσει την ποδηλασία στον σχεδιασμό της πόλης, μέσα από την ανάπτυξη ασφαλών και σύγχρονων ποδηλατικών υποδομών, την ενίσχυση της καθημερινής χρήσης του ποδηλάτου και τη βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας για όλους τους χρήστες του δημόσιου χώρου.

Μέσα από αυτή τη δέσμευση, ο Δήμος Αθηναίων επιδιώκει να διαμορφώσει μια πιο υγιή, πιο ασφαλή και πιο βιώσιμη πόλη, μειώνοντας τις εκπομπές ρύπων και δίνοντας τη δυνατότητα σε ανθρώπους όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων να εντάξουν την ποδηλασία στην καθημερινότητά τους.

Κορυφαίες Παρουσίες & Καινοτόμες Ομιλίες: Το πρόγραμμα των εργασιών στο Ωδείο Αθηνών

Τη Δευτέρα, 11 Μαΐου, το Forum θα ανοίξει με χαιρετισμούς από τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (UCI), David Lappartient, τον Πρόεδρο των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών και μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Σπύρο Καπράλο και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, Βασίλη Διαμαντόπουλο.

Την έναρξη των εργασιών θα σηματοδοτήσει η κεντρική ομιλία της Carly Gilbert-Patrick, Γενικής Γραμματέως του Διεθνούς Οργανισμού SLOCAT.

Το πρώτο πάνελ εστιάζει στην ανάπτυξη του ποδηλατικού τουρισμού μέσα από σύγχρονες τάσεις και αποτελεσματικές πρακτικές. Τις μεθόδους, που μπορούν να αξιοποιηθούν από τουριστικούς προορισμούς για την προσέλκυση επισκεπτών, θα παρουσιάσουν δύο διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα: o Σπύρος Παπαγεωργίου, Ιδρυτής & Διευθυντής Cities for Cycling, Μέλος της ECF και ο Γιώργος Νάνος, συνιδιοκτήτης των Outline/Velosolutions Greece, εταιριών που ειδικεύονται στον ποδηλατικό τουρισμό και στις ποδηλατικές υποδομές, καθώς και δύο ομιλητές που εκπροσωπούν την European Cyclists’ Federation και τo Cycle Tourism Show.

Το δεύτερο πάνελ εξετάζει τις μεθόδους που μπορούν να εφαρμόσουν οι πόλεις για να αναδιαμορφώσουν τα δίκτυα των δρόμων και τα συστήματα μετακίνησης ενισχύοντας την ποδηλασία. Οι ομιλητές από τους φορείς C40 Cities, Copenhagenize και UCI, και ο Δήμαρχος Ηλιούπολης Στάθης Ψυρρόπουλος θα μοιραστούν καλές πρακτικές, ενώ ο επικεφαλής της Ποδηλατικής Ομοσπονδίας της Ρουάντα – παραλαμβάνοντας από τον Πρόεδρο της UCI το βραβείο για την πρωτεύουσα Kigali ως UCI Bike City – θα αναδείξει την ποδηλατική «μεταμόρφωση» της πόλης που φιλοξένησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα της UCI το 2025.

Η σκυτάλη θα περάσει στον Επιχειρησιακό Διευθυντή του ΔΕΗ Tour of Hellas Τάκη Ξουρή, ο οποίος θα μιλήσει για τον ρόλο της διοργάνωσης στη διάδοση της ποδηλασίας στην Ελλάδα.

Η συζήτηση θα συνεχιστεί για τον ρόλο των ποδηλατικών διοργανώσεων ως μοχλού ανάπτυξης του βιώσιμου αθλητικού τουρισμού. Τρεις έμπειροι διοργανωτές από την Ολλανδία, τη Φινλανδία, την Αυστραλία και ο επιχειρηματίας Γιάννης Κοκλακίζογλου, των Top Cycles και Athens Bike Rental, αναλύουν την ισορροπία ανάμεσα στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η τελευταία θεματική ενότητα θα είναι αφιερωμένη στην οδική ασφάλεια, με τη συμμετοχή κορυφαίων φορέων και προσωπικοτήτων όπως η UCI και η UEFA, και από ελληνικής πλευράς ο πρωταθλητής Enduro Βασίλης Ορφανός, νικητής Rally Dakar, ιδρυτής και εκπαιδευτής Σχολής Ασφαλούς Οδήγησης VOM, καθώς επίσης και ο Απόστολος Ζιακόπουλος, μεταδιδακτορικός ερευνητής του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας με στόχο ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για την ποδηλασία.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Συνεδρίου: https://kyvernitis.gr/wp-content/uploads/2026/04/2026-UCI-Mobility-Bike-City-Forum-Updated-agenda-with-speakers.pdf

Την παραμονή του Forum, την Κυριακή 10 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί ο τερματισμός του ΔΕΗ Tour of Hellas στην πλατεία Συντάγματος και οι απονομές των μεταλλίων, ενώ το ίδιο βράδυ, κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου, θα ανακοινωθούν οι νικητές των βραβείων UCI Cycling for All & Sustainability Awards 2026.

Το UCI Mobility & Bike City Forum 2026 αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για ανταλλαγή τεχνογνωσίας, απόψεων και προτάσεων στους τομείς της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και του ποδηλατικού τουρισμού. Απευθύνεται σε φορείς, επιχειρήσεις, αλλά και ιδιώτες, που είτε δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς, ή βλέπουν την ποδηλασία ως πυλώνα της «πράσινης», καθημερινής μετακίνησης στην πόλη και θέλουν να διαμορφώσουν το μέλλον της.