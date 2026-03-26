Θα περιλαμβάνει κεφάλαια των βιβλίων του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» που έμειναν έξω από την αρχική τριλογία του Πίτερ Τζάκσον.

Ήταν να μην επιστρέψουμε ξανά στη Μέση Γη με την επερχόμενη ταινία του Άντι Σέρκις «The Hunt for Gollum». Η Warner. Bros ανακοίνωσε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμα μια ταινία που θα αποτελεί συνέχεια του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.

Το σενάριο της νέας ταινίας έχει την υπογραφή του Στίβεν Κόλμπερτ, που εκτός από παρουσιαστής της εκπομπής The Late Show with Stephen Colbert, είναι και γνωστός λάτρης του Lord of the Rings.

Tην ανακοίνωση έκανε ο Πίτερ Τζάκσον, σκηνοθέτης της επικής, βραβευμένης με Όσκαρ αρχικής τριλογίας του «Άρχοντα», όσο και του Χόμπιτ.

Ο Τζάκσον μοιράστηκε μέσω του X/Twitter ότι μια συνέχεια, με τίτλο The Lord of the Rings: Shadows of the Past, βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο παραγωγής, με τον παρουσιαστή του Late Night, κωμικό και φανατικό θαυμαστή του J.R.R. Tolkien, Στίβεν Κόλμπερτ, να γράφει το σενάριο και να αποκαλύπτει τις πρώτες λεπτομέρειες της πλοκής.

Όσον αφορά την ιστορία της νέας ταινίας, θα βασίζεται σε κομμάτια του πρώτου βιβλίου, «Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού», τα οποία ο Τζάκσον άφησε έξω από την τριλογία του. Όπως αναφέρει ο Κόλμπερτ, θα ακολουθήσει την Συντροφιά από το Κεφάλαιο ΙΙΙ «Three is Company» μέχρι το Κεφάλαιο VIII «Fog on the Barrow-Downs». «Ίσως αυτό θα μπορούσε να είναι μια δική του ιστορία που θα μπορούσε να ενσωματωθεί στην μεγαλύτερη ιστορία» λέει ο Κόλμπερτ και προσθέτει ότι θα δημιουργήσουν κάτι που θα είναι απόλυτα πιστό στα βιβλία και ταυτόχρονα απόλυτα πιστό στις ταινίες που έχουν κυκλοφορήσει.

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε ακόμα πώς σχηματίστηκε η ιδέα πίσω από το The Lord of the Rings: Shadows of the Past, ο οποίος αρχικά συζήτησε την ιδέα με τον γιο του, τον σεναριογράφο Πίτερ ΜακΓκί, πριν την παρουσιάσει στον Τζάκσον. Τα τελευταία δύο χρόνια, οι δυο τους μαζί με τον Πίτερ Τζάκσον, δούλεψαν την ιδέα αναπτύσσοντας ένα σενάριο.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας μαθαίνουμε ότι:«Δεκατέσσερα χρόνια μετά την αναχώρηση του Φρόντο, ο Σαμ, ο Μέρι και ο Πίπιν ξεκινούν ένα ταξίδι για να ξαναπερπατήσουν τα πρώτα βήματα της μεγάλης τους περιπέτειας. Την ίδια στιγμή, η κόρη του Σαμ, η Ελέινορ, ανακαλύπτει ένα μυστικό θαμμένο για χρόνια και είναι αποφασισμένη να μάθει γιατί ο Πόλεμος του Δαχτυλιδιού παραλίγο να χαθεί πριν καν ξεκινήσει».

Ο Κόλμπερτ και ο Τζάκσον έχουν μια μακρά ιστορία, με τον παρουσιαστή του Late Night να εμφανίζεται σε ένα cameo στην ταινία του Τζάκσον The Hobbit: The Desolation of Smaug το 2013.

Η νέα sequel ταινία, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες μετά το prequel του Σέρκις, «The Hunt for Gollum».