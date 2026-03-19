Ο Ελάιτζα Γουντ παραδέχεται τουλάχιστον ότι έχει ξεκινήσει να διαβάζει τα βιβλία του Τόλκιν, κάλλιο αργά παρά ποτέ λοιπόν...

Μπορεί να χρειάστηκαν περισσότερα από 25 χρόνια και τέσσερις ταινίες, αλλά ο Eλάιτζα Γουντ επιτέλους διαβάζει τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών (Lord of the Rings) του Τόλκιν.

Ο ηθοποιός, που υποδύθηκε τον αγαπημένο όλων, το Χόμπιτ Φρόντο Μπάγκινς στην αρχική, επική τριλογία ταινιών του Πίτερ Τζάκσον και έκανε μια εμφάνιση στο πρώτο «Χόμπιτ», έπρεπε να καταβάλλει μεγάλη και μακροχρόνια προσπάθεια για να διαβάσει τα τα βιβλία του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, όπως αποκάλυψε πρόσφατα στο The Late Show.

Ο οικοδεσπότης Στίβεν Κόλμπερτ, γνωστός φαν του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών ρώτησε τον ηθοποιό αν τελείωσε επιτέλους το βιβλίο του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, κάνοντας τον Γουντ να ξεσπάσει σε γέλια και συγχρόνως να προσπαθεί να κρύψει το πρόσωπό του από ντροπή, γνωρίζοντας την αγάπη του παρουσιαστή για το έργο του Τόλκιν.

Ο Γουντ, σε απάντηση, ξέσπασε αμέσως σε γέλια και έσκυψε στη θέση του για να κρύψει το πρόσωπό του. Όταν εμφανίστηκε ξανά, ο 45χρονος παραδέχτηκε ότι ήταν συντετριμμένος να απαντήσει στην ερώτηση, δεδομένου του καθεστώτος του Κόλμπερτ ως υπερφανατικού.

«Νιώθω ντροπή, Στίβεν,» απάντησε ο Γουντ, «γιατί δεν γνωρίζω κανέναν άλλο στη ζωή μου που να αγαπάει τον Τόλκιν περισσότερο από εσένα και να έχει διαβάσει τα βιβλία περισσότερο από ίσως οποιονδήποτε άλλον».

Ο Γουντ συνέχισε κάνοντάς το ακόμα χειρότερο, επισημαίνοντας ότι τα γυρίσματα των ταινιών του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 1999, που σημαίνει ότι έχει στην πραγματικότητα 27 χρόνια μετά και ο Φρόντο δεν έχει διαβάσει ακόμα τα βιβλία!

«Θα πω τουλάχιστον αυτό» είπε διστακτικά. «Τα έχω ξεκινήσει».

Ο Κόλμπερτ και ο Γουντ αντάλλαξαν τότε μια χειραψία για την μικρή, αλλά σημαντική πρόοδό του με τον Γουντ να προσθέτει ότι «είναι απίστευτα!».

{https://youtu.be/ptRp_KE5m1c?si=a7pLyluDuAhiIrH9}

Ο παρουσιαστής τον ρώτησε επίσης για την φημολογούμενη επιστροφή του στο ρόλο του Φρόντο, για χάρη της επερχόμενης ταινίας του Άντι Σέρκις, The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, χωρίς ωστόσο ο Γουντ να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει την επιστροφή του στη Μέση Γη.