Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Λητή - Συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα οι επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής.

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Λητή Θεσσαλονίκης, όπου η καταστροφική φωτιά κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, έναν 65χρονο και ένα 12χρονο παιδί.

Αυτή την ώρα, αναμένεται η επίσημη ταυτοποίηση της δεύτερης σορού από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες παράλληλα εξετάζουν τους λόγους για τους οποίους οι δύο άνθρωποι δεν κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το σπίτι, παρά τις προειδοποιήσεις.

Όπως αποκαλύφθηκε με το πρώτο φως της ημέρας, το σπίτι της οικογένειας βρισκόταν μέσα σε κατάφυτη, δασική έκταση στα όρια του χωριού, στον δήμο Ωραιοκάστρου.

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Αν και το οίκημα ήταν απομονωμένο, η πρόσβαση σε αυτό δεν θεωρείται δύσκολη, αφού υπάρχει δρόμος που οδηγεί προς το χωριό. Oι φλόγες, ωστόσο, το κύκλωσαν σε ελάχιστο χρόνο.

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Η σορός του 65χρονου άνδρα βρέθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο δάσος, ενώ η μόνη που κατάφερε να σωθεί ήταν η 40χρονη μητέρα που μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Ήταν εκείνη που ενημέρωσε τους διασώστες πως άφησε πίσω το παιδί της και τον σύντροφό της.

Η δήλωσή της κινητοποίησε άμεσα τις αρχές. Εξαιτίας, όμως, της τεράστιας έντασης του πύρινου μετώπου, οι πυροσβέστες ήταν αδύνατο να προσεγγίσουν το κτίσμα, καθώς προτεραιότητα αποτελούσε η κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Όταν η φωτιά τέθηκε σταδιακά υπό έλεγχο, οι αρχές κατάφεραν να ερευνήσουν την καμένη κατοικία. Αργά το βράδυ, δίπλα στο παράθυρο του σπιτιού, εντοπίστηκε η δεύτερη απανθρακωμένη σορός, η οποία ενδεχομένως ανήκει στο 12χρονο παιδί.

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Τα μηνύματα του 112 και η ξαφνική αλλαγή του καιρού

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι στους κατοίκους της περιοχής είχαν σταλεί δύο διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 με οδηγίες απομάκρυνσης. Το πρώτο στις 15:40 που ενημέρωνε τους κατοίκους για την πυρκαγιά στην περιοχή και το δεύτερο στις 16:40 για απομάκρυνση των κατοίκων από τον οικισμό Λητή προς το γήπεδο της ίδιας περιοχής

Παρότι η αρχική εκτίμηση της Πυροσβεστικής ήταν ότι η φωτιά - που ξεκίνησε από χορτολιβαδική έκταση - θα περιοριζόταν γρήγορα, οι ισχυροί άνεμοι ανέτρεψαν τα δεδομένα. Μέσα σε λίγη ώρα, η πυρκαγιά άλλαξε πορεία, πέρασε σε δασική περιοχή και κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς τη Λητή. Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τις παρυφές του οικισμού, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να δίνουν πολύωρη μάχη για να προστατεύσουν τις υπόλοιπες κατοικίες.

Ερωτηματικά, ωστόσο, προκαλεί το γιατί η οικογένεια καθυστέρησε να εγκαταλείψει το σπίτι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο μεγάλο κτήμα υπήρχαν μελίσσια και καλλιέργειες, για αυτό και εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσπάθησαν να σώσουν την περιουσία τους όταν η φωτιά πλησίασε.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εγκλωβίστηκαν αναμένεται να διευκρινιστούν από την έρευνα των αρμόδιων αρχών.

Η ανάρτηση του δημάρχου Ωραιοκάστρου

Για μια από τις πιο δύσκολες μέρες για τον Δήμο Ωραιοκάστρου κάνει λόγο ο δήμαρχος της περιοχής, Παντελής Τσακίρης σε ανάρτησή του σχετικά με την τραγωδία στη Λητή.

Αναλυτικά όσα αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Σήμερα είναι μία από τις πιο δύσκολες ημέρες για τον Δήμο μας. Δυστυχώς, δύο συνάνθρωποί μας, ένας ενήλικας και ένα παιδί μόλις δώδεκα ετών, έχασαν τη ζωή τους με τόσο τραγικό τρόπο.

Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να απαλύνουν τον πόνο των οικογενειών τους.

Εκ μέρους ολόκληρης της κοινωνίας του Δήμου Ωραιοκάστρου εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη και τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Αυτή την ώρα, προτεραιότητά μας είναι να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους που δοκιμάζονται και να στηρίξουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο το έργο όλων των δυνάμεων που εξακολουθούν να επιχειρούν στην περιοχή.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους πυροσβέστες, τους εθελοντές μας στην ΕΘΕΛΟΔ, την Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας, τους Δήμους Λαγκαδά, Θέρμης και Παύλου Μελά, μα πάνω απ όλα τις υπηρεσίες του Δήμου μας που υπερέβαλαν εαυτόν και ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή να συνδράμουν τόσο στο έργο της κατάσβεσης όσο και της στήριξης των ανθρώπων που το είχαν ανάγκη.

Για την ιστορία, στις 14:24 στο κέντρο ελέγχου της πολιτικής προστασίας του Δήμου μας σήμανε συναγερμός και κινητοποιήθηκαν όλες οι δυνάμεις του Δήμου ΑΜΕΣΑ, φτάνοντας πρώτες στο συμβάν. Δεν είναι όμως η στιγμή για υποθέσεις ή συμπεράσματα.

Θα υπάρξει χρόνος για να διερευνηθούν όλα όσα πρέπει.

Σήμερα προέχει ο άνθρωπος. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου θα βρίσκεται στο πλευρό των οικογενειών και της τοπικής κοινωνίας με όλες του τις δυνάμεις. Ας κρατήσουμε όλοι στη σκέψη και στην προσευχή μας τους ανθρώπους που χάθηκαν και ας ευχηθούμε να μην υπάρξει άλλη απώλεια».

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