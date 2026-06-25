Η τοποθέτηση του Θανάση Θεοχαρόπουλου στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Την ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει να λειτουργεί ως οργανωμένο πολιτικό κόμμα και να προετοιμάζεται για όλες τις πιθανές εξελίξεις υπογράμμισε ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος κατά την τοποθέτησή του στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος.

Ο κ. Θεοχαρόπουλος σημείωσε ότι είναι απολύτως σεβαστές οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Αλέξης Τσίπρας, ωστόσο τόνισε πως η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου δεν μπορεί να βασιστεί σε διαπραγματεύσεις με συλλογικότητες ή κόμματα.

«Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Είναι σεβαστό αυτό που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά είναι και κατανοητό ότι η ανασύνθεση του χώρου δεν γίνεται μέσα από διαπραγματεύσεις με συλλογικότητες και κόμματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το «συλλογικό υποκείμενο», δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, οφείλει να παραμείνει ενεργό και να σχεδιάζει τα επόμενα βήματά του. Όπως είπε, το κόμμα πρέπει να λειτουργήσει κανονικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και να προετοιμαστεί ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έχοντας έτοιμες απαντήσεις για κάθε πιθανό πολιτικό σενάριο.

Αναφερόμενος στη στάση του κόμματος απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, έκανε λόγο για «κριτική στήριξη» προς τον Αλέξη Τσίπρα, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση εμπεριέχει τόσο τη στήριξη όσο και την πολιτική κριτική όπου αυτή κρίνεται αναγκαία.

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Τέλος, εκτίμησε ότι η διαδικασία ανασύνθεσης του ευρύτερου προοδευτικού χώρου βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο η προοπτική της ενότητας δεν παρουσιάζει αυτή τη στιγμή ουσιαστική πρόοδο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αναγκαία την πολιτική και οργανωτική ετοιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη περίοδο.