Χθες ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, δήλωσε πως η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ ενδέχεται να παραμείνει πάνω από τα 3 δολάρια ανά γαλόνι έως και το 2027, εξέλιξη που μεταφράζεται σε συνεχιζόμενες πιέσεις.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή απειλούν να διατηρήσουν το ενεργειακό κόστος σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, εξέλιξη ιδιαίτερα ανησυχητική για τη διεθνή, την ευρωπαϊκή και βεβαίως για την ελληνική οικονομία.

Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Ράιτ εμφανίστηκε επιφυλακτικός για το πότε θα επιστρέψουν οι τιμές στα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό να καθυστερήσει σημαντικά. Αν και εκτίμησε ότι οι τιμές ίσως έχουν φτάσει στο ανώτατο σημείο τους, ξεκαθάρισε ότι η αποκλιμάκωση εξαρτάται άμεσα από την εξέλιξη της κρίσης.

Η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, καθώς το Σαββατοκύριακο σημειώθηκαν νέα περιστατικά έντασης με πυρά κατά δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που απομακρύνει το ενδεχόμενο άμεσης αποκλιμάκωσης. Νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ιράν αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Ισλαμαμπάντ σήμερα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν εγγυήσεις για άμεση λύση.

Στα 2 ευρώ η τιμή στην Ελλάδα

Για την ελληνική οικονομία η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας, η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητική. Οι αυξήσεις στα διεθνή καύσιμα μεταφέρονται σχεδόν άμεσα στην αντλία, επιβαρύνοντας το κόστος μετακίνησης, τις τιμές βασικών αγαθών και συνολικά το κόστος ζωής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μέσα σε αυτή τη συγκυρία η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων στη χώρα μας διαμορφώθηκε στα 2,039 ευρώ ανά λίτρο, με τα στοιχεία να προέρχονται από 4.391 πρατήρια καυσίμων σε όλη τη χώρα. Σε υψηλότερα επίπεδα κινήθηκε η αμόλυβδη 100 οκτανίων, η οποία καταγράφηκε στα 2,267 ευρώ ανά λίτρο, βάσει δεδομένων από 2.760 πρατήρια.

Οριακά χαμηλότερα από τα επίπεδα της απλής αμόλυβδης διαμορφώθηκε το diesel κίνησης, με μέση τιμή τα 1,999 ευρώ ανά λίτρο, καταγράφοντας τιμές από 4.751 πρατήρια.

Σημαντικά χαμηλότερη παραμένει η τιμή του υγραερίου κίνησης (autogas), το οποίο διατίθεται κατά μέσο όρο στα 1,355 ευρώ ανά λίτρο, σύμφωνα με 1.102 σημεία πώλησης.

Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης κατ’ οίκον, η μέση τιμή ανήλθε στα 1,806 ευρώ ανά λίτρο, με τα στοιχεία να συλλέγονται από 1.224 πρατήρια, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση του κόστους σε σχετικά υψηλά επίπεδα, ακόμη και εκτός της κύριας χειμερινής περιόδου.