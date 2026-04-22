Εκτός από τη Lufthansa και οι KLM - France και Delta, έχουν επίσης μειώσει προσωρινά ορισμένες πτήσεις ενώ έχουν αυξήσει τις τιμές των εισιτηρίων μετακυλώντας τα έξοδα στους πελάτες.

Η Lufthansa θα κόψει 20.000 πτήσεις μικρών αποστάσεων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς σύμφωνα με την εταιρεία οι αυξανόμενες τιμές των καυσίμων έχουν καταστήσει πολλά ταξίδια «ασύμφορα».

Η τιμή των καυσίμων αεριωθούμενων έχει διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν, καθώς ο πόλεμος έχει επιβραδύνει την παραγωγή και τη μεταφορά σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Αρκετές αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των KLM - France και Delta, έχουν επίσης μειώσει προσωρινά ορισμένες πτήσεις, ενώ άλλες έχουν αυξήσει τις τιμές των εισιτηρίων καθώς μετακυλούν τα έξοδα στους πελάτες.

Οι αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι οι ταξιδιώτες θα πρέπει να αναμένουν περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων και περισσότερες ακυρωμένες πτήσεις καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται.

Ο Κόλπος αποτελεί σημαντική πηγή καυσίμων για τις πτήσεις, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 50% των εισαγωγών της Ευρώπης. Το μεγαλύτερο μέρος τους προέρχεται από το Στενό του Ορμούζ, το οποίο το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει σε απάντηση στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Αντίστοιχα, παραμένει και ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ.

Η αύξηση στις τιμές των καυσίμων αεριωθούμενων αντανακλά τον ρόλο που διαδραματίζουν τα διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής στις προμήθειες. Μόνο το διυλιστήριο Al-Zour στο Κουβέιτ παρέχει περίπου το 10% των εισαγωγών καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη, σύμφωνα με την Energy Intelligence.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να ξεμείνει από καύσιμα αεροσκαφών τις επόμενες εβδομάδες, αν και η κυβέρνηση της Βρετανίας και οι αεροπορικές εταιρείες λένε ότι δεν βλέπουν διακοπή στον εφοδιασμό.

Η Lufthansa δήλωσε την Τρίτη ότι μειώνει το ευρωπαϊκό της δίκτυο, αλλά ότι οι επιβάτες θα «συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο δρομολογίων, ιδίως στις συνδέσεις μεγάλων αποστάσεων. Ωστόσο, λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών, αυτό θα επιτευχθεί πιο αποτελεσματικά από ό,τι πριν». Πρόσθεσε πως θα εξοικονομήσει «περίπου 40.000 μετρικούς τόνους καυσίμων αεροσκαφών».

Η ανακοίνωση της Τρίτης έρχεται μετά τη δήλωση της εταιρείας την περασμένη εβδομάδα ότι επιτάχυνε το οριστικό κλείσιμο της ευρωπαϊκής προσφοράς πτήσεων CityLine. Είπε επίσης ότι αποσύρει τα 27 αεροσκάφη του προγράμματος, εν μέρει λόγω «σημαντικά αυξημένων τιμών κηροζίνης», αλλά και λόγω «πρόσθετων επιβαρύνσεων από εργασιακές διαφορές».

Η Lufthansa δήλωσε ότι «οι πρώτες 120» από αυτές τις περικοπές πτήσεων εφαρμόστηκαν την Τρίτη. Οι διαδρομές που επηρεάζονται περιλαμβάνουν εκείνες από τη Φρανκφούρτη προς την Πολωνία και τη Νορβηγία.

Με πληροφορίες του BBC