Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας oι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό για εισαγωγή στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της ΕΛΑΣ υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά (οριστικοποιήσουν), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εισαγωγής ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών πανελλαδικών εξετάσεων μέχρι την Κυριακή 29-03-2026.

Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης συμμετοχής, ο/η υποψήφιος/α υποχρεούται να προσέλθει, το αργότερο την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, στο Αστυνομικό Τμήμα ή Σταθμό του τόπου κατοικίας ή διαμονής που έχει δηλώσει στην αίτησή του/ης, προκειμένου να υποβληθεί σε αναστημομέτρηση, φέροντας μαζί του αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης συμμετοχής προς επίδειξη στον αρμόδιο αστυνομικό υπάλληλο.

Η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘΑ είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

