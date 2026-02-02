Το προηγούμενο διάστημα οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν σημαντικά και έφθασαν σε υψηλό εξαμήνου.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν έντονα τη Δευτερά, σημειώνοντας πτώση άνω του 6%, καθώς αποκλιμακώνονται οι ανησυχίες για σοβαρό σοκ στην παγκόσμια προσφορά μετά τα μηνύματα περί πιθανής επανέναρξης συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.



Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη «συζητά σοβαρά» με την Ουάσιγκτον, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών ενδέχεται να αμβλυνθούν. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια τοποθέτησης του ανώτατου αξιωματούχου ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, ο οποίος αναφέρει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για διαπραγματεύσεις.

Το προηγούμενο διάστημα οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν σημαντικά και έφθασαν σε υψηλό εξαμήνου, εν μέσω φόβων για ενδεχόμενη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, εξέλιξη που θα μπορούσε να διαταράξει την προσφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Η ανάπτυξη ισχυρών αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή ενίσχυσε τα σενάρια κλιμάκωσης.

Ωστόσο, το κλίμα αλλάζει, με το Μπρεντ να υποχωρεί σήμερα έως και τα 66,15 δολάρια το βαρέλι και να καταγράφει απώλειες άνω του 4%, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται περίπου 5% χαμηλότερα, στα 62,11 δολάρια το βαρέλι.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η πτώση των τιμών αντανακλά τις προσδοκίες πως οι διπλωματικές επαφές μπορούν να αποτρέψουν μια ευρύτερη σύγκρουση. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται ιδιαίτερα ευαίσθητη σε ενδεχόμενη άνοδο των τιμών της ενέργειας, ενόψει και των πολιτικών εξελίξεων στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Στην αγορά ασκείται επιπλέον πίεση από την αύξηση της διαθέσιμης προσφοράς, καθώς πετρελαϊκά φορτία από τη Βενεζουέλα εισέρχονται στην αγορά μέσω εκποίησης αποθεμάτων.

Την ίδια στιγμή, ο ΟΠΕΚ+ αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα επίπεδα παραγωγής για τον Μάρτιο, παρατείνοντας το υφιστάμενο πλαίσιο περιορισμού της προσφοράς, χωρίς ωστόσο να αποτρέπει τη σημερινή πτωτική αντίδραση των τιμών.