Η Lukoil αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι συμφώνησε με τον όμιλο Carlyle να πουλήσει τη τη μονάδα της LUKOIL International GmbH, η οποία διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία στοιχεία της εταιρείας στο εξωτερικό.

Η Lukoil - ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου της Ρωσίας - ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να πουλήσει τα περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει στο εξωτερικό, αξίας περίπου 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στην αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Carlyle Group, εφόσον το εγκρίνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Λόγω των αμερικανικών κυρώσεων - για τον πόλεμο στην Ουκρανία - το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει στην Lukoil προθεσμία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου για να πουλήσει τα περιουσιακά της στοιχεία στο εξωτερικό.

Η πώληση, αν ολοκληρωθεί, θα τερματίσει τη διεθνή επέκταση της Lukoil - η ρωσική εταιρεία με τη μεγαλύτερη έκθεση στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η Lukoil αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι συμφώνησε με τον όμιλο Carlyle να πουλήσει τη τη μονάδα της LUKOIL International GmbH, η οποία διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία στοιχεία της εταιρείας στο εξωτερικό.

Αυτά περιλαμβάνουν δραστηριότητες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Κεντρική Ασία και το Μεξικό: από πλειοψηφικό μερίδιο στο πετρελαϊκό πεδίο West Qurna 2 στο Ιράκ έως διυλιστήρια στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η υπογεγραμμένη συμφωνία δεν είναι αποκλειστική για την Εταιρεία και υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η απόκτηση των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της άδειας από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ για τη συναλλαγή με την Carlyle», δήλωσε η Lukoil.

Η Carlyle δήλωσε ότι η συμφωνία είναι υπό όρους, ανάλογα με τη δέουσα επιμέλεια και τις κανονιστικές εγκρίσεις.

Κυρώσεις

Στη Lukoil και τη μεγαλύτερη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία, τη Rosneft, έχουν επιβληθεί από τον περασμένο Οκτώβριο κυρώσεις από τις ΗΠΑ ως απάντηση, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, στη βραδεία πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Οι κυρώσεις αποτελούν μέρος της προσπάθειας του Ντόναλντ Τραμπ να αναγκάσει τη Ρωσία να συμφωνήσει σε μια λύση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τον πιο αιματηρό πόλεμο στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Διάφορες πηγές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 12 πιθανοί αγοραστές είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil, μεταξύ των οποίων η Carlyle, οι μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές Exxon Mobil και Chevron, η πολυεθνική εταιρεία από το Άμπου Ντάμπι IHC και η σαουδαραβική Midad Energy.

Η Carlyle διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας 474 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε τρεις επιχειρηματικούς τομείς και 660 επενδυτικά οχήματα.

Η Lukoil δήλωσε ότι η συμφωνία δεν περιλαμβάνει τα περιουσιακά της στοιχεία στο Καζακστάν.

Το Καζακστάν ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έχει υποβάλει επίσημη προσφορά στις αμερικανικές αρχές για να αποκτήσει τις μετοχές της Lukoil σε ενεργειακά έργα της χώρας.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών έχει μπλοκάρει μέχρι στιγμής δύο απόπειρες επίτευξης συμφωνίας, πρώτα ανάμεσα στη Lukoil και τον ελβετικό όμιλο Gunvor τον Οκτώβριο, καθώς και μια προτεινόμενη ανταλλαγή μετοχών που οργανώθηκε από την Xtellus Partners, πρώην αμερικανικό βραχίονα της ρωσικής τράπεζας VTB, το Δεκέμβριο.

Με πληροφορίες από Reuters