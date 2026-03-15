Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ορκίστηκαν σήμερα ότι θα «κυνηγήσουν και θα σκοτώσουν» τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τη 16η ημέρα του πολέμου ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Αν «αυτός ο εγκληματίας», ο «δολοφόνος παιδιών», ο «σιωνιστής πρωθυπουργός» βρίσκεται «ακόμη στη ζωή, θα συνεχίσουμε να τον κυνηγάμε και θα τον σκοτώσουμε», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης μέσω του ιστοτόπου τους Sepah News.

Πιέσεις για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ πίεσε χθες Σάββατο άλλες χώρες να αναπτύξουν πολεμικά πλοία για να εγγυηθούν την ασφάλεια στο στενό του Χορμούζ, θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας, που έχει παραλύσει εξαιτίας του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Δύο εβδομάδες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος την 28η Φεβρουαρίου, με έναν από τους πρώτους βομβαρδισμούς να στοιχίσει τη ζωή στον ιρανό ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη αποκλιμάκωσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η φωτιά στη Μέση Ανατολή προκάλεσε εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου καθώς επιβάλλεται σχεδόν πλήρης αποκλεισμός του στενού του Χορμούζ από το Ιράν ενώ υπό κανονικές συνθήκες διέρχεται από αυτό το 20% των υδρογονανθράκων με προορισμό τις διεθνείς αγορές.

Οι αντιμαχόμενοι ανταλλάσσουν καθημερινά επιθέσεις και απειλητικές δηλώσεις, καθώς ο απολογισμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει τους 2.000 νεκρούς, κυρίως στο Ιράν και στον Λίβανο, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.