Πώς θα δικαιολογήσει ο πρωθυπουργός πρόωρες κάλπες όταν δημοσίως έχει ως δίλημμα τη ...σταθερότητα;

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» έφεραν πρώτα στη δημοσιότητα τα διλήμματα του πρωθυπουργού για αξιοποίηση του «ξέφωτου» που θα δημιουργήσει ο πόλεμος ώστε να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές ώστε να μη βρεθεί μετά η κυβέρνηση αντιμέτωπη με την ακρίβεια, την ενεργειακή και πιθανόν και την προσφυγική κρίση.

Ο πρωθυπουργός διέψευσε με κατηγορηματικό τρόπο στην τελευταία του συνέντευξη (iEfimerida και Σοφία Γιαννακά) ότι θα προσφύγει σε πρόωρες κάλπες και δήλωσε ότι θα εξαντλήσει την τετραετία.

Ακόμα και οι πλέον φιλικοί του δημοσιογράφοι όμως δεν τον πιστεύουν θεωρώντας ότι το θέμα είναι ανοιχτό και απολύτως πάνω στο τραπέζι. Και οι πρόωρες κάλπες όμως δεν είναι τόσο εύκολες.

Πρώτα πρώτα γιατί δεν θα υπάρχει εύκολο επιχείρημα να απευθύνει ο πρωθυπουργός γιατί προσφεύγει σε πρόωρες εκλογές.

Αν είναι η ανάγκη της «πολιτικής σταθερότητας» που επικαλείται ο Κ. Μητσοτάκης στις τελευταίες του συνεντεύξεις («Η χώρα στον πόλεμο έχει ανάγκη την πολιτική σταθερότητα» δηλώνει την Κυριακή στο «Πρώτο Θέμα») οι πρόωρες κάλπες θα φέρουν -σύμφωνα με τη λογική του πρωθυπουργού- πολιτική αστάθεια.

Θα οδηγήσουν τη χώρα σε αλλεπάλληλες εκλογές, δυο ή τρεις αναμετρήσεις, θα συγκροτηθεί στο τέλος κυβέρνηση συνεργασίας με άδηλο τέλος, στη ΝΔ «θα βγουν τα μαχαίρια» κοκ. Γιατί όλα ο Μητσοτάκης να μην τα αφήσει αυτά για ένα εξάμηνο, δέκα μήνες αργότερα;

Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.

Και έχει και τα σκάνδαλα, όπως οι υποκλοπές που επανέρχονται και όπως η αναμενόμενη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.