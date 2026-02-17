Η νέα αυτή λειτουργία αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Caroo για ανάπτυξη σύγχρονων, data-driven λύσεων. Δεν πρόκειται απλώς για ένα νέο feature, αλλά για ένα ακόμη βήμα στη μετάβαση της Caroo από υπηρεσία car sharing σε τεχνολογική πλατφόρμα mobility.

Πώς λειτουργεί το dynamic pricing

Το σύστημα λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο και προσαρμόζει τις τιμές με βάση:

τη ζήτηση ανά περιοχή και χρονική ζώνη,

τη διαθεσιμότητα και την κατανομή του στόλου,

τον χρόνο ακινησίας κάθε οχήματος,

καθώς και ιστορικά δεδομένα χρήσης.

Έτσι, η τιμολόγηση αντικατοπτρίζει τις πραγματικές συνθήκες της πόλης κάθε στιγμή.

Τι σημαίνει αυτό για τον χρήστη

Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε πιο ευέλικτες και δυναμικές τιμές, με χαμηλότερο κόστος σε οχήματα εκτός αιχμής ή σε περιοχές μειωμένης ζήτησης, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνεται η συνολική διαθεσιμότητα οχημάτων στην πόλη.

Το αποτέλεσμα είναι μια πιο απλή, δίκαιη και αποδοτική εμπειρία μετακίνησης.

Ένα data-driven πλαίσιο για το mobility

Το dynamic pricing είναι το πρώτο βήμα προς ένα ενιαίο πλαίσιο, όπου τα δεδομένα αξιοποιούνται για την καλύτερη χρήση και απόδοση των οχημάτων προς τους πελάτες της Caroo.

Η ίδια λογική μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο το οικοσύστημα της μετακίνησης — από car sharing και εταιρικούς στόλους έως σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων — επιτρέποντας καλύτερο προγραμματισμό, πιο σωστή κατανομή πόρων και πιο έξυπνες αποφάσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, η Caroo δεν αναπτύσσει μεμονωμένες λειτουργίες, αλλά χτίζει τεχνολογία με κοινή data-driven βάση, ικανή να υποστηρίξει πολλαπλές εφαρμογές mobility με απλό και αποδοτικό τρόπο.

Δήλωση

«Με το dynamic pricing θέλουμε να κάνουμε τη μετακίνηση πιο δίκαιη και πιο ευέλικτη για τον χρήστη. Όταν η ζήτηση είναι χαμηλότερη, οι τιμές προσαρμόζονται αντίστοιχα, ώστε περισσότερα οχήματα να είναι διαθέσιμα και συχνά με χαμηλότερο κόστος. Στόχος μας είναι η μετακίνηση να είναι απλή, ευέλικτη και δίκαιη για όλους», δήλωσε ο Χρήστος Ν. Χιλέτης, CEO της Caroo.