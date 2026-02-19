Κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης από το 2012 έως το 2020 εφαρμόστηκε, με τη σύμφωνη γνώμη των εργοληπτικών οργανώσεων, καθεστώς μηδενικής αναθεώρησης.

Επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς με αίτημα την άμεση αναθεώρηση των τιμών στις συμβάσεις δημοσίων έργων απέστειλαν ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών, η ΠΕΔΜΕΔΕ και η ΠΕΣΕΔΕ, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τη θεσμική και δημοσιονομική διάσταση που έχει λάβει το ζήτημα.

Όπως επισημαίνουν οι εργοληπτικοί φορείς, η οριστικοποίηση των συντελεστών αναθεώρησης των τιμών αποτελεί χρόνιο πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει άμεσα τη συμβατική οικονομική ισορροπία των έργων και την ομαλή εξέλιξή τους. Υπενθυμίζουν ότι ο μηχανισμός αναθεώρησης είναι θεσμός αναγκαστικού δικαίου, ενσωματωμένος στις συμβάσεις δημοσίων έργων, με στόχο την προσαρμογή των τιμών στις μεταβολές του κόστους υλικών, εργασίας, καυσίμων και συντήρησης μηχανημάτων.

Ωστόσο, από το 2021 και μετά, οι διεθνείς εξελίξεις και η ενεργειακή κρίση προκάλεσαν σημαντικές αυξήσεις στο κόστος παραγωγής, καθιστώντας επιτακτική την πλήρη ενεργοποίηση του θεσμού της αναθεώρησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 153 του ν. 4412/2016. Αντ’ αυτού, όπως σημειώνεται στην επιστολή, η Πολιτεία προχώρησε σε αποσπασματικές ρυθμίσεις, καλύπτοντας μόνο μέρος των αυξήσεων και καθορίζοντας συντελεστές αναθεώρησης έως το Α’ τρίμηνο του 2022, οι οποίοι εξακολουθούν να εφαρμόζονται ως προσωρινοί.

Οι οργανώσεις τονίζουν ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οριστικοί συντελεστές αναθεώρησης για τα επόμενα τρίμηνα, ούτε έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία το Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών. Παράλληλα, οι προϋπολογισμοί των νέων έργων εξακολουθούν να βασίζονται σε παρωχημένες τιμές, ακόμη και του 2017, γεγονός που δημιουργεί σοβαρή απόκλιση από τις σημερινές οικονομικές συνθήκες.

Σύμφωνα με την επιστολή, η εφαρμογή των προσωρινών συντελεστών του Α’ τριμήνου 2022 αποτέλεσε μεν μια λύση ανάγκης που επέτρεψε τη συνέχιση των έργων, πλην όμως έθεσε τους αναδόχους σε καθεστώς αβεβαιότητας, καθώς αμείβονται με προσωρινά δεδομένα. Η κατάσταση αυτή επιβαρύνθηκε περαιτέρω από δικαστική απόφαση που δημιούργησε σύγχυση στις αναθέτουσες αρχές ως προς την ενιαία εφαρμογή της αναθεώρησης, με αποτέλεσμα να τίθεται ζήτημα ασφάλειας δικαίου.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι εργοληπτικοί φορείς προτείνουν ως μοναδική ρεαλιστική λύση την οριστικοποίηση των συντελεστών αναθεώρησης του Α’ τριμήνου 2022 για όλα τα έργα που δημοπρατήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Όπως αναφέρουν, η ρύθμιση αυτή, αν και δεν καλύπτει πλήρως τις αυξήσεις σε εργατικά, καύσιμα και συντήρηση εξοπλισμού, διαμορφώνει ένα σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση του νέου συστήματος τιμολόγησης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι μια τέτοια απόφαση θα διευκολύνει τον έγκαιρο δημοσιονομικό προγραμματισμό, ιδίως για τα εθνικά χρηματοδοτούμενα έργα, και θα συμβάλει στην απρόσκοπτη υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους. Οι οργανώσεις ζητούν συνάντηση με τους υπουργούς, προκειμένου να παρουσιάσουν αναλυτικά τα δεδομένα και να καταθέσουν τεκμηριωμένες προτάσεις για μια βιώσιμη και εφαρμόσιμη λύση.