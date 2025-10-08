Η ρύθμιση αυτή αφορά όλες τις δραστηριότητες που συνδέονται με τη διαχείριση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κοινοποίησε εγκύκλιο που αφορά τρεις σημαντικές φορολογικές ρυθμίσεις του νέου νόμου 5233/2025 με τίτλο «Ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα και λοιπές διατάξεις».

Οι διατάξεις αφορούν την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, την Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, καθώς και τη Δημοτική Επιχείρηση Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 20, αντικαθίσταται το άρθρο 57 του ν. 5140/2024, προβλέποντας ότι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα εξαιρείται από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη λήψη χρημάτων από το Δημόσιο.

Η ρύθμιση αυτή αφορά όλες τις δραστηριότητες που συνδέονται με τη διαχείριση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, είτε χρηματοδοτούνται από εθνικούς είτε από ευρωπαϊκούς πόρους. Παράλληλα, καθιερώνεται ρητά ότι τα χρηματικά ποσά και οι απαιτήσεις της Τράπεζας θεωρούνται ακατάσχετα, ανεκχώρητα και ασυμψήφιστα, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της.

Το άρθρο 22 προβλέπει απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για δύο φορείς που συνδέονται με το σχέδιο της «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» στη μεταλιγνιτική εποχή: την Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Μονοπρόσωπη Α.Ε. και τη Δημοτική Επιχείρηση Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης (Δ.ΕΠ.Ε.ΠΟ.Κ.) Α.Ε..

Η απαλλαγή αφορά εκτάσεις και ακίνητα που εμπίπτουν στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης και στα προγράμματα αναμόρφωσης των περιοχών αυτών, με ισχύ αναδρομικά από τις 9 Ιουλίου 2024, ημερομηνία μεταβίβασης των εκτάσεων στην εταιρεία.