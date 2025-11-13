Με τους πολίτες να σπεύδουν για έκδοση νέας ταυτότητας το ερώτημα που τίθεται είναι ποιους φορείς ή υπηρεσίες πρέπει να ενημερώσετε.

Η επίσημη έκδοση των νέου τύπου δελτίων ταυτότητας στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει εδώ και πάνω από ένα χρόνο.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια νέες ταυτότητες έχουν ήδη εκδοθεί, ενώ ο συνολικός αριθμός αυτών που πρέπει να αντικατασταθούν φτάνει περίπου τα εννέα εκατομμύρια.

Οι νέες ψηφιακές ταυτότητες παρουσιάζουν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τις παλαιές αστυνομικές. Η μορφή τους έχει πλέον το μέγεθος πιστωτικής κάρτας (ID-1) και είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό πολυκαρβονικό υλικό, που εξασφαλίζει μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής. Στις νέες ταυτότητες αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, τα ονόματα των γονέων, ο τόπος και η ημερομηνία γέννησης, το φύλο, η ιθαγένεια, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, οι ημερομηνίες έκδοσης και λήξης, καθώς και η υπογραφή του κατόχου. Η έγχρωμη φωτογραφία, υψηλής ανάλυσης, ενσωματώνει βιομετρικά χαρακτηριστικά που προσφέρουν αυξημένο επίπεδο ασφάλειας.

Ένα από τα βασικά νέα στοιχεία είναι το ενσωματωμένο τσιπάκι RFID, που καθιστά την ταυτότητα μοναδική και επιτρέπει την ηλεκτρονική ταυτοποίηση του κατόχου. Το τσιπάκι δεν διαθέτει δυνατότητα γεωεντοπισμού, ενώ στη νέα ταυτότητα υπάρχει και QR Code που διευκολύνει την άμεση επιβεβαίωση των στοιχείων. Παράλληλα, η χρήση ειδικών τεχνολογιών εκτύπωσης και οπτικά μεταβλητών χαρακτηριστικών ασφαλείας καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την παραποίηση ή πλαστογράφηση του εγγράφου. Η διάρκεια ισχύος των νέων ταυτοτήτων ορίζεται στα δέκα έτη, σε αντίθεση με τις παλιές που ήταν αορίστου χρόνου.

Μετά την παραλαβή της νέας ταυτότητας, είναι σημαντικό ο κάτοχος να ενημερώσει τους φορείς και τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα σε αναλήψεις, συμβόλαια ή άλλες συναλλαγές.

Αφού την εκδόσετε πρέπει να ενημερώσετε:

Τράπεζες,

Εργοδότες,

Ασφαλιστικές εταιρείες,

Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών και

Εταιρείες κοινής ωφέλειας θα πρέπει να λάβουν τα νέα στοιχεία, είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία του πολίτη.

Εφαρμογές ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως η Viva Wallet ή η Revolut, όπου ο κάτοχος πρέπει να ενημερώσει το προφίλ του με τη νέα ταυτότητα.

Τέλος, με την έκδοση του νέου δελτίου, η Ελληνική Αστυνομία καταχωρεί αυτόματα τα στοιχεία του πολίτη στο Εθνικό Μητρώο Πολιτών, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Έτσι, οι δημόσιες υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες με το Μητρώο ενημερώνονται άμεσα και σε πραγματικό χρόνο για κάθε αλλαγή, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω ενέργεια από τον πολίτη.