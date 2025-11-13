Πολύ καλές καιρικές συνθήκες στη χώρα θα επικρατήσουν για αρκετές ημέρες ενώ στο τέλος του Νοεμβρίου, όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, αναμένεται να έρθει ο χειμώνας.

Ο καιρός θα είναι ήπιος τουλάχιστον μέχρι και την άλλη Τρίτη καθώς όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, οι υψηλές βαρομετρικές πιέσεις σηματοδοτούν και τις πολύ καλές καιρικές συνθήκες.

Αυτό το ατμοσφαιρικό βουνό κλείνει ουσιαστικά τον δρόμο προς τις κακοκαιρίες για να μην μπορούν πλέον να μας προσεγγίσουν με αποτέλεσμα να μας χαρίσει αυτήν την καλοκαιρία για αρκετές ημέρες.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι η ηλιοφάνεια και οι ομίχλες ενώ θα έχει και κρύο καθώς η ημέρα μας θα ξεκινάει με χαμηλές τιμές για να να ανέβει ο υδράργυρος καθώς θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα.

Σήμερα, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα με μοναδική παραφωνία τα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα της χώρας όπου μπορεί να δούμε κάποιες βροχές.

Οι άνεμοι βοριάδες, ενισχυμένοι στο κεντρικό - νότιο, νοτιοανατολικό Αιγαίο με εντάσεις έως και 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στη βορειοδυτική και βορειοηπειρωτική χώρα βλέπουμε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν. Αργά το μεσημέρι ο υδράργυρος θα φθάσει ακόμα και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Πολύ καλός καιρός αλλά με κρύο νωρίς το πρωί - θερμοκρασίες κοντά στους 10 βαθμούς Κελσίου-. Μία πολύ καλή ημέρα, με καλή διαύγεια στην ατμόσφαιρα και ένα βοριαδάκι.

Στη Θεσσαλονίκη, πολύ καλός ο καιρός αλλά με αρκετό κρύο τις πρωινές ώρες. Ασθενείς και μέτριοι άνεμοι ενώ νωρίς το πρωί και αργά τη νύχτα θα έχουμε ομίχλες και περιορισμένη ορατότητα.

Τις επόμενες ημέρες ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά θα είναι και οι τοπκές ομίχλες.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Θα πάμε έτσι τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη.

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ καλός, θα χρειαστεί μονάχα προσοχή το πρωί όπου θα κάνει λίγη ψυχρούλα και θα έχει και λίγες ομίχλες.

Ως αποτέλεσμα θα διαμορφώνεται ένα ανοιξιάτικο σκηνικό, το οποίο θα κρατήσει μέχρι και την άλλη Τρίτη, οπότε και θα σπάσει αυτός ο αντικυκλώνας και θα αρχίσει να περιορίζεται αυτό το ατμοσφαιρικό βουνό και άρα να ανοίγει ο δρόμος για τις κακοκαιρίες, οι οποίες θα μας έρθουν και πάλι από την κεντρική Ευρώπη, να πάμε και πάλι σε ένα φθινοπωρινό μοτίβο, με κάποιες ενδείξεις να θέλουν να μας προσεγγίζει και λίγο ο χειμώνας στο τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, δηλαδή προς το τέλος του Νοεμβρίου.

Ίσως προς το τέλος του μήνα να δούμε κάποιες αέριες πολικές μάζες να φθάνουν μέχρι και τα βορειότερα τμήματα της χώρας μας.

