Σχέδιο στήριξης περιοχών που επηρεάζονται άμεσα από την απολιγνιτοποίηση.

Στην έγκριση του Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ενός σχεδίου που φιλοδοξεί να στηρίξει περιοχές που επηρεάζονται άμεσα από την απολιγνιτοποίηση και να τις βοηθήσει να περάσουν σε ένα πιο βιώσιμο οικονομικό μοντέλο προχώρησε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η «καρδιά» του σχεδίου είναι η στήριξη των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας, καθώς και του Δήμου Μεγαλόπολης στην Αρκαδία. Πρόκειται για περιοχές που στηρίχθηκαν για δεκαετίες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και τώρα καλούνται να βρουν νέες διεξόδους ανάπτυξης. Όπως τονίζεται στην απόφαση, στόχος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας και η ενίσχυση δραστηριοτήτων με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Παράλληλα, στο σχέδιο εντάσσονται και άλλες περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως «περιοχές μετάβασης», σύμφωνα με τα ειδικά εδαφικά σχέδια που συνοδεύουν το ΕΣΠΑ ΔΑΜ 2021-2027.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 186,7 εκατ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 136,7 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από τα έσοδα των δημοπρασιών δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Τα χρήματα αυτά θα χρηματοδοτήσουν έργα και δράσεις που αφορούν την ενέργεια, το περιβάλλον, την υγεία, την εκπαίδευση, αλλά και την τοπική ανάπτυξη.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη διαχείριση αποβλήτων. Προβλέπονται επίσης έργα για την προστασία από φυσικούς κινδύνους, όπως πλημμύρες και πυρκαγιές, καθώς και έργα για την εξασφάλιση πόσιμου νερού και τη βελτίωση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Σημαντικό κομμάτι καταλαμβάνουν και οι δράσεις αστικής ανάπλασης, με δημιουργία «πράσινων πόλεων», αναβάθμιση δημόσιων χώρων και εκσυγχρονισμό του στόλου αστικών μεταφορών.

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στην κοινωνική διάσταση, με ενίσχυση των υποδομών υγείας, δημιουργία ή αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων, στήριξη ΑμεΑ και προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων. Επιπλέον, το σχέδιο στοχεύει στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως αγροτουρισμός και ορειβατικός τουρισμός, καθώς και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με την ίδρυση νέων μουσείων και πολιτιστικών κέντρων.