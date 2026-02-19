Νέα κακοκαιρία ξεκινάει από αύριο και θα χτυπήσει αρκετές περιοχές της χώρας συμπεριλαμβανομενης και της Αττικής.

Νέα κακοκαιρία ξεκινάει από αύριο σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού. Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει και την Αττική με βροχές και κατά τόπους καταιγίδες.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού:

Την Παρασκευή

α. στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο από τις πρώτες ώρες μέχρι νωρίς το μεσημέρι

β. στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα

γ. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα

δ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες

ε. στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ μέχρι αργά τη νύχτα

στ. στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από νωρίς το βράδυ.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη το νέο κύμα κακοκαιρίας θα μας απασχολήσει μέχρι και το βράδυ του Σαββάτου. Όσον αφορά την Αττική, ο μετεωρολόγος του OPEN, ανέφερε πως το Σάββατο έντονες βροχές και καταιγίδες θα πέσουν στην Εύβοια, την ανατολική και νότια Θεσσαλία, τις Σποράδες. Όπως είπε πως ο καιρός θα φτιάξει την Κυριακή ενώ η Καθαρά Δευτέρα θα είναι μία καλή ημέρα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action24, Δημήτρη Παπαϊωάννου η κακοκαιρία θα πλήξει την Αττική από το μεσημέρι αύριο ενώ το βράδυ προβλέπονται καταιγίδες. «Θα χρειαστεί προσοχή για την Αττική. Δεν είναι ακραία κακοκαιρία αλλά χρειάζεται προσοχή. Θα έχουν διάρκεια τα φαινόμενα στην Αττική» τόνισε.

