Οι συνέπειες της κακοκαιρίας που έπληξε την Πρέβεζα δεν έχουν αντιμετωπιστεί.

Παρατείνεται μέχρι τις 10 Αυγούστου η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον δήμο Πρέβεζας, καθώς τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει τα κύματα κακοκαιρίας παραμένουν ανυπέρβλητα.

Σύμφωνα με το prevezatoday.gr, ο δήμος είναι αντιμέτωπος με κατολισθήσεις, ζημιές σε δρόμους και υποδομές, προβλήματα στην ύδρευση και καταπτώσεις, αναγκάζοντας την Πολιτική Προστασία να λάβει την παραπάνω απόφαση.

Οπως υπογραμμίζεται στην απόφαση, εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης, καθώς το έργο της διαχείρισης των συνεπειών (κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν από τις 8 έως τις 10 και από τις 20 έως τις 24 Νοεμβρίου 2025 , δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.