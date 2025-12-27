Τα παράνομα rave πάρτι, τα χρέη και οι καβγάδες.

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου της χήρας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Ελένης Παπαδοπούλου, της επονομαζόμενης αρχόντισσας του Κολωνακίου που όπως αποκαλύπτεται 4 χρόνια μετά, δολοφονήθηκε από τον γιο της.

Στην αρχή όλα έμοιαζαν με ατύχημα.Ένα αναμμένο τσιγάρο. Μια φωτιά που ξέφυγε. Όμως ο χώρος μύριζε βενζίνη. Και η φωτιά μόνο τυχαία δεν ήταν. Το πόρισμα του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής ήταν ξεκάθαρο. Εύφλεκτο υγρό, ανάφλεξη με γυμνή φλόγα, και πρόθεση εμπρησμού.

Το διαμέρισμα δεν είχε παραβιαστεί. Κάποιος είχε μπει με κλειδί. Η ιατροδικαστική έβαλε την τελική σφραγίδα στο θρίλερ 4 ετών. Στους πνεύμονες της 87χρονης χήρας του πρώην υπουργού δεν εντοπίστηκε μονοξείδιο του άνθρακα. Δεν πέθανε από τον καπνό. Δεν πέθανε από τη φωτιά. Ήταν ήδη νεκρή πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά.

Στον οργανισμό της βρέθηκαν ισχυρά ηρεμιστικά, ουσίες που δεν της είχαν ποτέ συνταγογραφηθεί. Όλα οδηγούσαν σε έναν άνθρωπο, τον 60χρονο γιο της. Έναν άνδρα που επί τέσσερα χρόνια υποστήριζε ότι επρόκειτο για ατύχημα. Έπαιζε θέατρο επιχειρώντας να αποπροσανατολίσει τις Αρχές.

Η επιμονή της Αγγελικής Νικολούλη ήταν εκείνη που «ξεκλείδωσε» την υπόθεση. Η έμπειρη δημοσιογράφος μίλησε στο δελτίο του Mega για το σατανικό σχέδιο των τριών σταδίων και την ερχόμενη Τρίτη σε έκτακτη εκπομπή της στις 23:15 θα αποκαλύψει και νέες σκοτεινές πτυχές αυτής της υπόθεσης.

Το κίνητρο του; Χρέη πάνω από 400.000 ευρώ. Πίεζε τη μητέρα του να πουλήσει το πολυτελές σπίτι στο Κολωνάκι. Εκείνη αρνιόταν. Κι όμως, λίγο καιρό μετά τη δολοφονία της, το ίδιο διαμέρισμα βγήκε προς πώληση. Με ζητούμενο τίμημα δύο εκατομμύρια ευρώ. Οι συγκρούσεις μεταξύ τους ήταν συχνές. Κλείδωνε τη μητέρα του στο σπίτι, κρατούσε τα κλειδιά ακόμα κι όταν έφευγε ταξίδι.

Στις 26 Δεκεμβρίου, ο 60χρονος συλλαμβάνεται. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και εμπρησμό. Στο σπίτι του μάλιστα εντοπίστηκε κρυμμένο και ένα μπιτόνι καυσίμων, που όπως λέει η σύντροφός του δεν είχε ξαναδεί ποτέ.