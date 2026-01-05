Οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα και ο πολύωρος αποκλεισμός του εναέριου χώρου της χώρας, στο επίκεντρο της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

«Επίσημο Αίτημα για την Σύγκληση της Ολομέλειας της Βουλής σε Ειδική Συνεδρίαση προς συζήτηση της Διεθνούς κατάστασης, ενημέρωση του Σώματος από την Κυβέρνηση και λήψη απόφασης ως προς την θέση της χώρας, μετά την απροκάλυπτη παραβίαση της Διεθνούς Νομιμότητας, του Διεθνούς Δικαίου και της Δημοκρατίας από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ, αλλά και τον πολύωρο αποκλεισμό του εναέριου χώρου της χώρας, κατέθεσε προς τον πρόεδρο της Βουλής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου», σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο του Αιτήματος:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΩΝ ΗΠΑ ΝΤ. ΤΡΑΜΠ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΥΩΡΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Βρισκόμαστε αναμφισβήτητα σε συνθήκες σοβαρής διεθνούς κρίσης, μετά την επίθεση- επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή-ομηρία του Προέδρου της χώρας Ν.Μαδούρο, που έλαβαν χώρα το Σάββατο 3/1/2026.

Σε αυτήν την εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, το βράδυ της ίδιας μέρας 3/1/2026, προέβη σε μία ανιστόρητη, προκλητική και πολλαπλώς επικίνδυνη διαδικτυακή δήλωση-ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, με την οποία ισχυρίζεται ότι οι ανωτέρω παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από τον Τραμπ, τις οποίες αποφεύγει επιδεικτικά να χαρακτηρίσει ως παραβιάσεις της νομιμότητας, αποτελούν γεγονός που δίνει «ελπίδα»!

Των δηλώσεων Μητσοτάκη ακολούθησε πολύωρος εναέριος αποκλεισμός της χώρας και πολύωρη αδυναμία-καθυστέρηση αποκατάστασής του, που συνιστούν σοβαρότατο γεγονός κινδύνου για τους πολίτες, αλλά και γεγονός αντικειμενικής αποστέρησης κυριαρχίας, για το οποίο οφείλονται άμεσες εξηγήσεις προς τους πολίτες και τη Βουλή, ιδίως όταν εκδηλώνεται σε τέτοια συγκυρία.

Σε συνέχεια της χθεσινής επικοινωνίας μας, κατά την οποία σας ερώτησα αν υπάρχει προγραμματισμός ή αίτημα της Κυβέρνησης για ενημέρωση της Βουλής για τις διεθνείς εξελίξεις και με πληροφορήσατε ότι ουδέν σχετικό υπάρχει.

Σε συνέχεια της εκ μέρους μου γνωστοποίησης ότι υποβάλλω επίσημα σχετικό Αίτημα για Σύγκληση της Ολομέλειας της Βουλής σε Ειδική Συνεδρίαση, καθώς είναι επιτακτικό, για λόγους Δημοκρατίας, Διαφάνειας, Δικαίου, Ειρήνης και Ασφάλειας να ενεργοποιηθεί άμεσα διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου και κοινοβουλευτικής παρέμβασης για τις τελευταίες Εξελίξεις, με τη μορφή της Ενημέρωσης, της προ Ημερησίας Διατάξεως

Συζήτησης, αλλά και της γενικευμένης συζήτησης και έκδοσης ψηφίσματος,

Έχοντας την πεποίθηση ότι η χώρα μας, ως κυρίαρχο Κράτος, με παράδοση Δημοκρατίας και με Σύνταγμα που ορίζει τις Αρχές μας, δεν είναι νοητό ούτε δημοκρατικά επιτρεπτό να εκφράζεται διεθνώς για τόσο σοβαρά ζητήματα μέσα από ανιστόρητες και επικίνδυνες δηλώσεις επίδειξης δουλικότητας, αναθεωρητισμού, ψυχροπολεμικής διάθεσης και ενός ιδιώνυμου πολιτικού ρεβανσισμού, όπως αυτές που έγιναν αρχικώς από τον κ. Μητσοτάκη και στη συνέχεια από τα ακροδεξιά στελέχη του, Βορίδη-Γεωργιάδη, που έσπευσαν με ιαχές να χειροκροτήσουν τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και της δημοκρατικής νομιμότητας,

Έχοντας την ειδίκευση στο Διεθνές Δίκαιο και Διεθνές Ποινικό Δίκαιο, αλλά και την νομική, θεσμική και διεθνή εμπειρία που με οδηγεί στην αξιολόγηση της κατάστασης ως ιστορικά εξαιρετικά σοβαρής

ΣΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Αθήνα, 5/1/2026

Με τιμή,

Ζωή Ν. Κωνσταντοπούλου

Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας»