Ο σπουδαίος αθλητής μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, τη δυσλεξία αλλά και τις δύσκολες στιγμές που πέρασε.

Καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο κορυφαίος αθλητής μίλησε για τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε στην πορεία του, αναφερόμενος ιδιαίτερα σε έναν σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στα 18 του χρόνια και που λίγο έλειψε να βάλει πρόωρο τέλος στην καριέρα του.

«Όταν ήμουν δεκαοχτώ χρονών, είχα έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό· ένα οστικό οίδημα στην ηβική σύμφυση. Ο πόνος ήταν τόσο έντονος, που όταν οι γιατροί ανακοίνωσαν στη μητέρα μου ότι δεν θα κατάφερνα να επανέλθω στο τότε αγωνιστικό επίπεδο, εγώ δεν ήμουν καν παρών. Εκείνη την εποχή είχα κάνει παγκόσμιο ρεκόρ Παίδων και Εφήβων, μόλις στα 18 μου, και είχα μπροστά μου μια ολόκληρη καριέρα», δήλωσε αρχικά ο Εμμανουήλ Καραλής.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αυτός ο τραυματισμός ήρθε σαν κεραυνός εν αιθρία, και οι γιατροί είπαν στη μητέρα μου πως ουσιαστικά δεν θα συνέχιζα την καριέρα που είχα ξεκινήσει. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή. Όμως η πίστη, η αγάπη και η υποστήριξη της οικογένειάς μου ήταν ό,τι με κράτησε όρθιο και με έκανε να παλέψω. Εγώ ο ίδιος δεν πίστευα πως θα μπορούσα να ξαναφτάσω σε αυτό το επίπεδο. Όταν όμως οι γονείς σου πιστεύουν βαθιά σε εσένα, η οικογένειά σου γίνεται φως. Νιώθω απίστευτα τυχερός που έχω αυτή την οικογένεια, που με βοήθησε να δω το φως μέσα στο τούνελ και να βγω από τραυματισμούς, από ρατσισμό, από κατάθλιψη, από όλα. Γιατί όλοι οι άνθρωποι –και ειδικά οι αθλητές– περνούν δύσκολες στιγμές. Ο καθένας έχει τη δική του Οδύσσεια. Εγώ είμαι μόνο ευγνώμων για την οικογένειά μου, που με ανέθρεψε έτσι ώστε να βλέπω πάντα τα θετικά».

