Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» βρέθηκαν αρκετοί δικοί του άνθρωποι, με σκοπό να τον υποδεχτούν μετά τον τελευταίο μεγάλο αγώνα της χρονιάς.

Ο δευτεραθλητής κόσμου, Εμμανουήλ Καραλής, βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (21/9) στην Αθήνα, με αρκετά χαμόγελα, αλλά και λίγη κούραση, από την υπερπροσπάθεια και το ταξίδι, να συνοδεύουν την άφιξή του.

Ο Εμμανουήλ Καραλής έφτασε στην Ελλάδα από το Τόκιο λίγο πριν τις 07:00, μέσω ανταπόκρισης στην Ντόχα. Ο 25χρονος είχε στις αποσκευές του το ασημένιο μετάλλιο από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στην Ιαπωνία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcy7co1cbr5d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πρόκειται για το πρώτο του παγκόσμιο μετάλλιο σε επίπεδο ανδρών στον ανοιχτό στίβο, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει την πλούσια συλλογή του από βάθρα. Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» βρέθηκαν αρκετοί δικοί του άνθρωποι, με σκοπό να τον υποδεχτούν μετά τον τελευταίο μεγάλο αγώνα της χρονιάς.

«Είμαι πολύ κουρασμένος, καθώς μόλις γύρισα από ένα μεγάλο ταξίδι στην Ιαπωνία, όμως είμαι χαρούμενος που επέστρεψα. Βρίσκομαι ξανά με τους αγαπημένους μου, ο πατέρας μου είναι εδώ, και σε λίγο θα πάω να δω και τη μητέρα μου και όλη την οικογένειά μου. Ήταν μια πολύ μεγάλη και απαιτητική σεζόν και τώρα όλοι μας χρειαζόμαστε λίγη ξεκούραση, την αξίζουμε» δήλωσε ο Καραλής μετά την επιστροφή του από την Ιαπωνία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Όλοι οι αθλητές δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό εκεί που ήμασταν. Ελπίζω την επόμενη χρονιά να πάμε ακόμα καλύτερα, πιο ψηλά, πιο δυνατά. Αυτή η εμπειρία άναψε μέσα μου μια νέα φλόγα. Μια φλόγα που με γεμίζει ενέργεια και πίστη ότι στο μέλλον θα καταφέρω να πετύχω όλους τους στόχους που έχω θέσει» κατέληξε.