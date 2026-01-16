Διακοπή ρεύματος στο Τόκιο οδήγησε στην ακινητοποίηση τρένων στην ιαπωνική πρωτεύουσα.

Η ηλεκτροδότηση στις σιδηροδρομικές γραμμές του Τόκιο διακόπηκε το πρωί της Παρασκευής 16/1, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο πρωινό δρομολόγιο για περίπου 673.000 επιβάτες, καθώς δύο κύριες γραμμές που εξυπηρετούν μερικούς από τους πολυσύχναστους σταθμούς του κόσμου σταμάτησαν να λειτουργούν.

Οι αμαξοστοιχίες στις γραμμές Yamanote και Keihin-Tohoku της East Japan Railway (JR East) διακόπηκαν για έως και εννέα ώρες την Παρασκευή, ανακοίνωσε ο σιδηροδρομικός φορέας.

{https://x.com/tokyovisite/status/2012006271017443507?ref_src=twsrc%5Etfw}

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβάτες εθεάθησαν να κατεβαίνουν από αμαξοστοιχία της γραμμής Keihin-Tohoku, η οποία είχε ακινητοποιηθεί ανάμεσα σε σταθμούς, και να περπατούν πάνω στις γραμμές για να εκκενώσουν, με τη βοήθεια πυροσβεστών και προσωπικού του σιδηροδρόμου.

Η γραμμή Yamanote περνά από σταθμούς όπως ο Shinjuku, ο οποίος εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 3,5 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ η γραμμή Keihin-Tohoku συνδέει σημαντικά αστικά κέντρα, όπως το Τόκιο και τη Γιοκοχάμα.