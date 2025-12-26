Τα βίντεο από το σημείο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνουν λεπτομερώς την έκταση του δυστυχήματος.

Ένα αδιανόητο δυστύχημα έλαβε χώρα στην Ιαπωνία, την Παρασκευή (26/12) όταν στον αυτοκινητόδρομο Kanetsu στο Minakami, στην επαρχία Gunma σημειώθηκε καραμπόλα 50 οχημάτων.

Από τη σύγκρουση, μέχρι στιγμής, έχει καταγραφεί ένας νεκρός και περισσότεροι από 26 τραυματίες.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πυκνά σύννεφα καπνού να υψώνονται στον ουρανό και πολλά οχήματα να τυλίγονται στις φλόγες.

{https://x.com/PakTVGlobal/status/2004602049154236532}

{https://x.com/RapidReport2025/status/2004604118015615371}

Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο επικρατούσε έντονη χιονόπτωση, γεγονός που καθιστούσε την κυκλοφορία των οχημάτων δύσκολη.