Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο φιλανθρωπικός ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα σε βετεράνους που έχουν γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά τους στην ιστορία του Ολυμπιακού και γιατρούς του ΙΣΑ.

Τα έσοδα από τον φιλανθρωπικό αγώνα, μεταξύ των βετεράνων της ΠΑΕ Ολυμπιακός και της Ποδοσφαιρικής Ομάδας Ιατρών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, θα κατανεμηθούν στο Ιατρείο «Κοινωνικής Αποστολής και Αλληλεγγύης» με σκοπό την ενίσχυση του έργου του και στο Ίδρυμα Αρωγή του Δήμου Αχαρνών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η ΠΑΕ Ολυμπιακός βράβευσε τον Πρόεδρο του ΙΣΑ Γ. Πατούλη, για την προσφορά του στην υγεία και την κοινωνική αλληλεγγύη, καθώς και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Αθλιατρικής Εταιρίας Δρ. Ξενοφώντα Ρούσση.

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία ποδοσφαιριστών που έχουν γράψει ιστορία με την φανέλα των ερυθρολεύκων και βραβεύτηκαν απλο τον ΙΣΑ, όπως:

ο Γιάννης Γκαϊτατζής, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βετεράνων ΠΑΕ Ολυμπιακός

ο Λουτσιάνο Ντε Σόουζα

ο Γιώργος Βαΐτσης

και ο Αντώνης Γλύκας

Τη σφυρίχτρα του διαιτητή ανέλαβε ο κ. Περδίκης (Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής).

Ο Ξενοφών Ρούσσης ανέλαβε τον συντονισμό του αγώνα, ενώ την τεχνική καθοδήγηση είχε ο Γιώργος Παπαδόπουλος.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, τόνισε ότι ο αθλητισμός αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν γίνεται στα πλαίσια αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.

Μερικά από τα λόγια του ήταν:

«Σας προσκαλώ να στηρίζετε τέτοιες πρωτοβουλίες, γιατί η παρουσία όλων μας είναι συμβολική αλλά και ουσιαστική: για την ανάδειξη της σημασίας της υγείας στον αθλητισμό, για τη διάδοση της έννοιας της ασφαλούς άσκησης και πάνω απ' όλα, για τον συνάνθρωπο. Ας δείξουμε, για μία ακόμη φορά, πως ο αθλητισμός μπορεί να γίνει εργαλείο προσφοράς και ευαισθητοποίησης».