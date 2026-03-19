Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, ο βουλευτής της ΝΔ, Ανδρέας Κατσανιώτης τόνισε «η πολιτική δεν είναι μόνο αυτά που λέμε αλλά και αυτά που κάνουμε. Νιώθω ότι έχουμε ξεπεράσει ένα όριο που μπορεί να είναι αποδεκτό από την κοινωνία. Με τέτοιες εικόνες ο κόσμος αποστρέφεται την πολιτική παραπάνω. Όσοι συμμετέχουν σε τέτοιου είδους διαδικασίες έχουν το μερίδιο της ευθύνης τους».

Λίγο αργότερα έστρεψε τα βέλη του προς τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη αδειάζοντάς τον για το χτεσινό επεισόδιο στη Βουλή. «Η κ. Κωνσταντοπούλου παίζει ένα συγκεκριμένο ρόλο, καταγγελτικό. Όποιος συμμετέχει και απαντά στη κ. Κωνσταντοπούλου έχει μερίδιο ευθύνης στην απαξίωση της πολιτικής. Αυτή είναι προσωπική άποψη» είπε συγκεκριμένα.

Και κατέληξε λέγοντας πως έχει χαθεί η έννοια του μέτρο. «Πρέπει να ξαναβρεθεί η έννοια του μέτρου, για ποια πράγματα ερχόμαστε σε αντιπαράθεση».

