Μείωση κατέγραψαν οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα της χώρας τον Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, σηματοδοτώντας την πρώτη υποχώρηση μετά τη σταθερή ανοδική πορεία των προηγούμενων ετών.

Ειδικότερα, οι αφίξεις σε ξενοδοχεία, κάμπινγκ και συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής ανήλθαν σε 1.181.574 έναντι 1.208.535 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας μείωση 2,2%. Την ίδια στιγμή, οι διανυκτερεύσεις διαμορφώθηκαν σε 2.682.258 από 2.728.327 ένα χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας πτώση 1,7%.

Η υποχώρηση αποδίδεται τόσο στη μείωση της εγχώριας όσο και της διεθνούς τουριστικής κίνησης. Οι αφίξεις αλλοδαπών επισκεπτών μειώθηκαν κατά 1,9%, ενώ οι διανυκτερεύσεις τους υποχώρησαν κατά 1,4%. Αντίστοιχα, οι ημεδαποί κατέγραψαν μεγαλύτερη πτώση, με τις αφίξεις να μειώνονται κατά 2,4% και τις διανυκτερεύσεις κατά 2,0%.

Παρά τη μείωση, οι Έλληνες επισκέπτες εξακολούθησαν να αποτελούν την κύρια πηγή ζήτησης για τα τουριστικά καταλύματα, καθώς αντιστοιχούσαν στο 57,7% των συνολικών αφίξεων και στο 54,7% των διανυκτερεύσεων τον Μάρτιο του 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η μέση διάρκεια παραμονής παρέμεινε αμετάβλητη στις 2,3 ημέρες σε επίπεδο συνόλου καταλυμάτων, ενώ στα καταλύματα σύντομης διαμονής διαμορφώθηκε στις 3,4 ημέρες, ελαφρώς χαμηλότερα από τις 3,5 ημέρες τον Μάρτιο του 2025.

Τα στοιχεία αφορούν ξενοδοχεία, κάμπινγκ και ενοικιαζόμενα δωμάτια.