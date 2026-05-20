Σε εξέλιξη έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου βρίσκεται η διαδικασία υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου για τους υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις που διεκδικούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το ειδικό ποσοστό του 5% στις Πανελλήνιες 2026.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό Δελτίο έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας https://exams-severeillness.it.minedu.gov.gr/ . Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας, το σύστημα θα κλειδώσει και δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής Μηχανογραφικού 5%

Οι υποψήφιοι μπορούν να συνδεθούν από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο και να δηλώσουν τις σχολές και τα τμήματα που επιθυμούν, συμπληρώνοντας παράλληλα όλα τα απαραίτητα στοιχεία της αίτησής τους.

Πανελλήνιες 2026: Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι μετά την ηλεκτρονική υποβολή του Μηχανογραφικού για το 5%

Αμέσως μετά την οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού, οι υποψήφιοι θα πρέπει να εκτυπώσουν ένα αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου καθώς και την προσυμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση. Στη συνέχεια απαιτείται υπογραφή όλων των σελίδων του Μηχανογραφικού, υπογραφή της Υπεύθυνης Δήλωσης και αποστολή των εγγράφων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Παιδείας αποκλειστικά μέσω courier

Η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των δικαιολογητικών είναι η Τρίτη 26 Μαΐου 2026, με βάση την ημερομηνία ταχυδρομικής σήμανσης.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή

Α. Εκτυπώνουν απευθείας από την εφαρμογή τα δύο αρχεία που εμφανίζονται:

ένα (1) αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου, καθώς και

την προσυμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση.

Προτείνεται, ο υποψήφιος να κρατήσει φωτοαντίγραφο του υπογεγραμμένου Μηχανογραφικού του Δελτίου και της υπογεγραμμένης Υπεύθυνης Δήλωσης για το προσωπικό του αρχείο.

Β. Υπογράφουν τα δύο (2) ανωτέρω έγγραφα (το Μηχανογραφικό Δελτίο σε όλες τις σελίδες).

Γ. Αποστέλλουν (μέχρι και την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 ημερομηνία ταχυδρομικής σήμανσης) τα δύο (2) ανωτέρω έγγραφα μαζί με:

ένα (1) φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Μόνο για Απόφοιτους).

ένα (1) φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου ή φωτοαντίγραφο Απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) (με ημερομηνία έκδοσης μετά τις 13 Νοεμβρίου 2017 σύμφωνα με την Φ.151/193255/Α5/9-11-2017). Σύμφωνα με την Υ.Α. Φ.153/147462/Α5/28-11-2022 (Β΄6069) δεν ισχύουν πλέον τα Πιστοποιητικά με κωδικούς 26, 39, 50 και 55, εφόσον αυτοί καταργήθηκαν και οι κάτοχοί τους κλήθηκαν να υποβάλουν εκ νέου σχετικό αίτημα σε Επταμελή Επιτροπή σύμφωνα με την Φ.152/ 151290/Α5/17-12-2024 εγκύκλιο, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό με νέο κωδικό.

ένα (1) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου (εν ισχύ).

σε περίπτωση υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου, από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, συνυποβάλλεται και η πρωτότυπη εξουσιοδότηση.

Η αποστολή θα πρέπει να γίνει Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Α ΚΑΙ Μ Ο Ν Ο με ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ (COURIER ) προς το:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄ γρ. 0090,

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15122, Μαρούσι – Αθήνα, Ελλάδα

με την ένδειξη:

Για την Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσειςγια το έτος 2026

και καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης την Τρίτη 26 Μαΐου 2026.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής του ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού (Δευτέρα 25 Μαΐου 2026) δεν θα γίνονται δεκτά εκπρόθεσμα Μηχανογραφικά Δελτία, καθώς κλειδώνει το σύστημα.

Επισημαίνεται στους υποψήφιους να αποστέλλουν μόνο τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω τα οποία και απαιτούνται και όχι άλλες γνωματεύσεις ή πιστοποιητικά αναπηρίας από ΚΕΠΑ.

Επισημαίνεται ότι για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου δεν απαιτείται η απόκτηση κωδικού αριθμού υποψηφίου και κωδικού ασφαλείας (password) από το Λύκειο. Ο κωδικός υποψηφίου αποδίδεται κατά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονική υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Τι να προσέξουν οι υποψήφιοι για το 5% μέσω των Πανελληνίων 2026

Το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι δεν απαιτούνται άλλες γνωματεύσεις ή πιστοποιητικά αναπηρίας από ΚΕΠΑ, πέρα από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, καθώς η εφαρμογή συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες που οι υποψήφιοι οφείλουν να ακολουθήσουν πιστά. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι για τη συγκεκριμένη διαδικασία δεν απαιτείται η έκδοση password από το Λύκειο, καθώς ο κωδικός υποψηφίου αποδίδεται αυτόματα κατά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, το Υπουργείο θα ενημερώσει τους υποψηφίους για τα αποτελέσματα και την πορεία της διαδικασίας μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του.

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα προχωρήσουν σε ηλεκτρονική εγγραφή στο Τμήμα επιτυχίας τους ζητώντας παράλληλα τη διαγραφή τους από προηγούμενο Τμήμα επιτυχίας σε περίπτωση που είναι ήδη φοιτητές. Στη συνέχεια καταθέτουν οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους ή αποστέλλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, στη γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος επιτυχίας, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.

