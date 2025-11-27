Η έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις.

Αυξήθηκαν την τελευταία εβδομάδα τα περιστατικά σοβαρής οξείας αναπνευστικής λοίμωξης σε παιδιά, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ. Το ίδιο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν 12 θάνατοι λόγω κορονοϊού, όπως και δύο σοβαρά κρούσματα γρίπης, με νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Το χρονικό διάστημα από τις 17 έως τις 23 Νοεμβρίου ο αριθμός κρουσμάτων σοβαρής οξείας λοίμωξης αναπνευστικού- SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου) παρουσίασε αύξηση στον παιδικό πληθυσμό.

«Κατά την εβδομάδα 47/2025, κλινικά δεδομένα απέστειλαν 13 νοσοκομεία του δικτύου και οι εισαγωγές για οποιαδήποτε αιτία ανήλθαν σε 9.161. Τη συγκεκριμένη εβδομάδα, ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα στο σύνολο του πληθυσμού και αύξηση στον παιδικό πληθυσμό, αναφέρει η έκθεση του ΕΟΔΥ.

Η θετικότητα στον κορονοϊό παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με μία εβδομάδα νωρίτερα και καταγράφηκαν 12 θάνατοι. Επίσης, έγιναν δύο διασωληνώσεις, οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία ανήλθαν σε 84.

Το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα για την επικράτεια βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, παρουσιάζοντας πτώση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σε ό,τι αφορά στη γρίπη, καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ. Πρόκειται για δύο άνδρες, 50 και 64 ετών. Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα (κάτω από το επιδημικό κατώφλι του 10%).

Τα επιδημιολογικά δεδομένα για κορονοϊό και γρίπη

Συνοπτικά τα επιδημιολογικά δεδομένα για τις αναπνευστικές λοιμώξεις το χρονικό διάστημα 17-23 Νοεμβρίου.

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Καταγράφηκε μικρή αύξηση σε σχέση με την εβδομάδα 46/2025.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με την εβδομάδα 46/2025.

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

- Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

- Για την περίοδο επιτήρησης 2025-2026 (από την εβδομάδα 44/2025), ο ΕΟΔΥ εγκατέστησε σύστημα καθημερινής ενεργητικής καταγραφής των νέων εισαγωγών COVID-19 από δίκτυο συνολικά 84 νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την παρακολούθηση της διαχρονικής τους τάσης. Την εβδομάδα 47/2025 καταγράφηκαν 138 νέες εισαγωγές COVID-19, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=162).

- Από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 47/2025 καταγράφηκαν δύο νέες διασωληνώσεις, ενώ καταγράφηκαν 12 νέοι θάνατοι. Από την εβδομάδα 01/2024 μέχρι την εβδομάδα 47/2025 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 410.

- Από το τέλος της άνοιξης και μετά, καταγράφεται συγκυκλοφορία των στελεχών LP.8.1, NB.1.8.1 και XFG (Variants Under Monitoring κατά το ECDC και WHO/EURO), με τάση σταδιακής ανόδου της XFG, που είναι επί του παρόντος το επικρατές στέλεχος στις ανιχνεύσεις.

- Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα για την επικράτεια βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, παρουσιάζοντας πτώση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός της γρίπης

- Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), παραμένει σε χαμηλά επίπεδα (κάτω από το επιδημικό κατώφλι του 10%). Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) βρίσκεται επίσης σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

- Κατά την εβδομάδα 47/2025 καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δεν καταγράφηκε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Από την εβδομάδα 01/2024 έως την εβδομάδα 47/2025, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 149.

- Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την εβδομάδα 47/2025, μεταξύ 1.064 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 23 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης τύπου Α.

- Από τα 21 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 14 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και επτά ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3). Έξι από τα επτά στελέχη Α(Η3) εξετάστηκαν φυλογενετικά μετά από πλήρη αλληλούχιση του γονιδώματος από τα Κέντρα Αναφοράς Γρίπης (Β. και Ν. Ελλάδος) και σε τρία ανιχνεύτηκε ο υποκλάδος Κ του Α(Η3). Σύμφωνα με αρχική εκτίμηση κινδύνου για την επιδημιολογική εικόνα της γρίπης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που εκδόθηκε από το ECDC στις 20 Νοεμβρίου 2025, περίπου οι μισές από τις ανιχνεύσεις Α(Η3) στις χώρες ΕΕ/ΕΟΧ αντιστοιχούν στον υποκλάδο Κ. Ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό επί επικράτησης του υποκλάδου Κ του Α(Η3) στη φετινή περίοδο επιτήρησης, θεωρείται μέτριος από το ECDC, ενώ θεωρείται υψηλός για τον πληθυσμό που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Το καλύτερο μέτρο πρόληψης παραμένει ο εμβολιασμός. Ο ΕΟΔΥ είναι σε εγρήγορση για την παρακολούθηση της κατάστασης και κάνει ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό κατά της γρίπης στις ομάδες υψηλού κινδύνου, καθώς και για τήρηση των μέτρων πρόληψης λοιμώξεων αναπνευστικού.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όσο και στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI.

