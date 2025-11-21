Τα κρούσματα γρίπης αυξάνονται ασυνήθιστα νωρίς φέτος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια - και μάλιστα τρεις έως τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα από τις περασμένες δύο χρονιές.
Σύμφωνα με προειδοποίηση που εξέδωσε την Πέμπτη το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), στα κρούσματα πρωτοστατεί ένα νεοεμφανισθέν στέλεχος της γρίπης, το υποστέλεχος A(H3N2) K,
«Βλέπουμε τα κρούσματα γρίπης να αυξάνονται πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο φέτος, και αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος είναι κρίσιμος», λέει ο Edoardo Colzani, επικεφαλής της Μονάδας Αναπνευστικών Ιών στο ECDC.
«Αν ανήκετε στις ομάδες που εμβολιάζονται, παρακαλώ μην καθυστερείτε. Ο εμβολιασμός είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους να προστατέψετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας από σοβαρή νόσηση αυτόν τον χειμώνα.»
Παρά την αβεβαιότητα σχετικά με τις επιπτώσεις του επερχόμενου κύματος γρίπης στη δημόσια υγεία, το ECDC προετοιμάζεται για το σενάριο η Ευρώπη να αντιμετωπίσει μια πιο σοβαρή περιόδο γρίπης από ό,τι προηγουμένως, ειδικά αν η εμβολιαστική κάλυψη παραμείνει χαμηλή.
Σημειώνεται πως ένας υψηλότερος από το συνηθισμένο αριθμός λοιμώξεων θα ασκούσε επιπρόσθετη πίεση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.
Οι οδηγίες του ECDC
Τα άτομα με υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης πρέπει να εμβολιαστούν χωρίς καθυστέρηση.
Αυτές οι ομάδες περιλαμβάνουν:
- άτομα άνω των 65 ετών,
- εγκύους,
- άτομα με υποκείμενα ή χρόνια νοσήματα ή που είναι ανοσοκατεσταλμένα, και
- άτομα που ζουν ή εργάζονται σε κλειστές δομές, όπως μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας.
Λοιπές συστάσεις ECDC:
- Οι δομές υγειονομικής περίθαλψης και οι μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας πρέπει να ενισχύσουν τα σχέδια ετοιμότητας και τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων, καθώς και να ενθαρρύνουν το προσωπικό και τους επισκέπτες να χρησιμοποιούν μάσκες κατά τις περιόδους αυξημένης κυκλοφορίας αναπνευστικών ιών.
- Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να εξετάζουν την έγκαιρη χορήγηση αντιϊκών σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσο, προκειμένου να μειωθούν οι επιπλοκές.Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να εξετάζουν τη χρήση αντιϊκής προφύλαξης κατά τη διάρκεια επιδημιών σε κλειστές δομές, π.χ. μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας.
- Οι χώρες θα πρέπει να προωθούν σαφή και προσαρμοσμένη επικοινωνία σχετικά με τον εμβολιασμό, την υγιεινή των χεριών και την αναπνευστική ευπρέπεια, προκειμένου να μειωθεί η μετάδοση στην κοινότητα.