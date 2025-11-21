Σύσταση για άμεσο εμβολιασμό απευθύνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, κρούοντας τον κώδονα του κινδύνου για τα αυξημένα κρούσματα Γρίπης.

Τα κρούσματα γρίπης αυξάνονται ασυνήθιστα νωρίς φέτος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια - και μάλιστα τρεις έως τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα από τις περασμένες δύο χρονιές.

Σύμφωνα με προειδοποίηση που εξέδωσε την Πέμπτη το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), στα κρούσματα πρωτοστατεί ένα νεοεμφανισθέν στέλεχος της γρίπης, το υποστέλεχος A(H3N2) K,

«Βλέπουμε τα κρούσματα γρίπης να αυξάνονται πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο φέτος, και αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος είναι κρίσιμος», λέει ο Edoardo Colzani, επικεφαλής της Μονάδας Αναπνευστικών Ιών στο ECDC.

«Αν ανήκετε στις ομάδες που εμβολιάζονται, παρακαλώ μην καθυστερείτε. Ο εμβολιασμός είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους να προστατέψετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας από σοβαρή νόσηση αυτόν τον χειμώνα.»

Παρά την αβεβαιότητα σχετικά με τις επιπτώσεις του επερχόμενου κύματος γρίπης στη δημόσια υγεία, το ECDC προετοιμάζεται για το σενάριο η Ευρώπη να αντιμετωπίσει μια πιο σοβαρή περιόδο γρίπης από ό,τι προηγουμένως, ειδικά αν η εμβολιαστική κάλυψη παραμείνει χαμηλή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημειώνεται πως ένας υψηλότερος από το συνηθισμένο αριθμός λοιμώξεων θα ασκούσε επιπρόσθετη πίεση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Οι οδηγίες του ECDC

Τα άτομα με υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης πρέπει να εμβολιαστούν χωρίς καθυστέρηση.

Αυτές οι ομάδες περιλαμβάνουν:

άτομα άνω των 65 ετών,

εγκύους,

άτομα με υποκείμενα ή χρόνια νοσήματα ή που είναι ανοσοκατεσταλμένα, και

άτομα που ζουν ή εργάζονται σε κλειστές δομές, όπως μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας.

Λοιπές συστάσεις ECDC: