Οι φόβοι των ειδικών για τον ιό της γρίπης των πτηνών.

Ο ιός της γρίπης των πτηνών θα μπορούσε να προκαλέσει πανδημία χειρότερη της Covid-19 εάν μεταλλαχθεί και αρχίσει να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, επεσήμανε η επικεφαλής του κέντρου αναπνευστικών λοιμώξεων στο Ινστιτούτο Παστέρ.

Εξαιτίας αυτού του ιού έχουν σφαγιαστεί εκατοντάδες εκατομμύρια πτηνά τα τελευταία χρόνια, αλλά παραμένουν σπάνιες οι μολύνσεις ανθρώπων. «Αυτό που φοβόμαστε είναι μήπως ο ιός προσαρμόζεται στα θηλαστικά και ιδιαίτερα στους ανθρώπους και καταστεί ικανός για μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο και πως θα μπορούσε να είναι πανδημικός», δήλωσε στο Reuters η Μαρί-Αν Ραμέ Βελτί, ιατρική διευθύντρια του κέντρου αναπνευστικών λοιμώξεων στο Ινστιτούτο Παστέρ.

Οι άνθρωποι έχουν αντισώματα απέναντι στην κοινή εποχιακή γρίπη H1 και Η3, αλλά όχι και σε εκείνη των πτηνών H5 που προσβάλλει πτηνά και θηλαστικά, όπως δεν είχαν και απέναντι στην COVID-19, σημείωσε. Αντίθετα από την Covid-19, που επηρεάζει κυρίως ευάλωτες ομάδες ανθρώπων, οι ιοί της γρίπης μπορούν να σκοτώσουν και υγιή άτομα, μεταξύ των οποίων παιδιά, επεσήμανε η Ραμέ Βελτί. «Μια πανδημία γρίπης των πτηνών θα ήταν πιθανόν αρκετά σοβαρή, ενδεχομένως ακόμη πιο σοβαρή από την πανδημία που βιώσαμε», προειδοποίησε.

Στο παρελθόν πολλοί άνθρωποι μολύνθηκαν από ιούς H5 της γρίπης των πτηνών, ανάμεσά τους ο H5N1 που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή μεταξύ των πουλερικών και των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής στις ΗΠΑ. Όμως, συνήθως ήταν άνθρωποι που είχαν στενή επαφή με μολυσμένα ζώα. Αυτό τον μήνα καταγράφηκε στην Ουάσινγκτον η πρώτη περίπτωση ανθρώπου που προσβλήθηκε από τον H5N5. Ο ασθενής είχε υποκείμενα νοσήματα και πέθανε την περασμένη εβδομάδα.

Στην τελευταία έκθεσή του για τη γρίπη των πτηνών, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει πως έχουν υπάρξει σχεδόν 1.000 εξάρσεις σε ανθρώπους από το 2003 έως το 2025, κυρίως στην Αίγυπτο, την Ινδονησία και το Βιετνάμ. Το 48% αυτών των ανθρώπων πέθαναν. Ωστόσο, ο κίνδυνος να αναπτυχθεί μια ανθρώπινη πανδημία παραμένει χαμηλός, δήλωσε στο Reuters ο Γκρεγκόριο Τόρες, επικεφαλής του Τμήματος Επιστήμης του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για να ανταποκριθούμε αρκετά έγκαιρα. Όμως προς το παρόν μπορείτε να περπατήσετε άνετα στο δάσος, να φάτε κοτόπουλο και αυγά και να απολαύσετε τη ζωή. Ο κίνδυνος πανδημίας είναι μια πιθανότητα. Αλλά ως ενδεχόμενο, είναι ακόμη πολύ χαμηλό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εξάλλου και η Ραμέ Βελτί τόνισε πως στην περίπτωση που η γρίπη των πτηνών θα μπορούσε να μεταλλαχθεί ώστε να μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, ο κόσμος σήμερα είναι καλύτερα προετοιμασμένος απ’ό,τι πριν από την πανδημία της Covid-19.

«Το θετικό με τη γρίπη, σε σύγκριση με την Covid, είναι ότι έχουμε θέσει σε εφαρμογή συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα. 'Έχουμε έτοιμα υποψήφια εμβόλια και ξέρουμε πώς να παρασκευάσουμε γρήγορα ένα εμβόλιο», εξήγησε. «Επίσης, έχουμε αποθέματα συγκεκριμένων αντιικών που, κατ’ αρχήν, θα είναι αποτελεσματικά απέναντι σε αυτόν τον ιό της γρίπης των πτηνών», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Reuters