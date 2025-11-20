Τέσσερις θάνατοι και μία διασωλήνωση λόγω κορονοϊού - Η έκθεση του ΕΟΔΥ.

Μείωση παρουσίασε η θετικότητα στον κορονοϊό την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο το σταθμισμένο ιικό φορτίο στα λύματα για την επικράτεια παραμένει σε υψηλά επίπεδα, συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, καταγράφοντας αύξηση 5,66%.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη νέα εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις, πολύ υψηλό είναι το επίπεδο του ιικού φορτίου στην Πάτρα, όπου το χρονικό διάστημα από τις 10 έως τις 16 Νοεμβρίου καταγράφηκε έντονα αυξητική τάση, της τάξεως του 135,20%.

Υψηλό είναι το επίπεδο του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα στη Θεσσαλονίκη (πτωτική τάση 11,34%) και τα Ιωάννινα (έντονα πτωτική τάση 49,93%). Σε μέτριο επίπεδο είναι το ιικό φορτίο σε Αλεξανδρούπολη, Λάρισα και Ξάνθη και σε χαμηλό στην Αθήνα και τον Βόλο.

Τέσσερις θάνατοι και μία διασωλήνωση λόγω κορονοϊού

Το χρονικό διάστημα 10-16 Νοεμβρίου καταγράφηκαν τέσσερις θάνατοι από κορονοϊό και μία νέα διασωλήνωση. Επίσης, έγιναν 162 εισαγωγές στα νοσοκομεία όλης της χώρας, αριθμός μειωμένος σε σχέση με μία εβδομάδα νωρίτερα.

Σε ό,τι αφορά στη γρίπη, η θετικότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και το χρονικό διάστημα 10-16 Νοεμβρίου δεν καταγράφηκε σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ούτε θάνατος.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα για τις αναπνευστικές λοιμώξεις

Συνοπτικά τα επιδημιολογικά δεδομένα για τις αναπνευστικές λοιμώξεις, το χρονικό διάστημα 10-16 Νοεμβρίου.

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Καταγράφηκε μικρή αύξηση σε σχέση με την εβδομάδα 45/2025.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την εβδομάδα 45/2025.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

- Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

- Για την περίοδο επιτήρησης 2025-2026 (από την εβδομάδα 44/2025), ο ΕΟΔΥ εγκατέστησε σύστημα καθημερινής ενεργητικής καταγραφής των νέων εισαγωγών COVID-19 από δίκτυο συνολικά 84 νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την παρακολούθηση της διαχρονικής τους τάσης. Την εβδομάδα 46/2025 καταγράφηκαν 162 νέες εισαγωγές COVID-19, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=214).

- Από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 46/2025 καταγράφηκε μία νέα διασωλήνωση, ενώ καταγράφηκαν τέσσερις νέοι θάνατοι. Από την εβδομάδα 01/2024 μέχρι την εβδομάδα 46/2025 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 409.

- Από το τέλος της άνοιξης και μετά, καταγράφεται συγκυκλοφορία των στελεχών LP.8.1, NB.1.8.1 και XFG (Variants Under Monitoring κατά το ECDC και WHO/EURO), με τάση σταδιακής ανόδου της XFG, που είναι επί του παρόντος το επικρατές στέλεχος στις ανιχνεύσεις.

- Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα για την επικράτεια βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, χωρίς αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός της γρίπης

- Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όπως και στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα (μηδενικές ανιχνεύσεις την εβδομάδα 46/2025). Πρώιμα δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν τάση επικράτησης του υποκλάδου Κ του υπότυπου Α(Η3Ν2) του ιού της γρίπης, το οποίο ενδέχεται να εμφανίζει αυξημένη μεταδοτικότητα. Ο ΕΟΔΥ παραμένει σε εγρήγορση για την παρακολούθηση της κατάστασης και κάνει ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό κατά της γρίπης στις ομάδες υψηλού κινδύνου, καθώς και για τήρηση των μέτρων πρόληψης λοιμώξεων αναπνευστικού.

- Κατά την εβδομάδα 46/2025 δεν καταγράφηκε νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ούτε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Από την εβδομάδα 01/2024 έως την εβδομάδα 46/2025, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 149.

- Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την εβδομάδα 46/2025, μεταξύ 925 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 19 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης τύπου Α.

- Από τα 17 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 12 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και πέντε ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3).

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

- Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), ενώ στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI η θετικότητα βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, με ανίχνευση σποραδικών μόνο θετικών δειγμάτων.

