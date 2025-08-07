Ο «Tulsa King» Σιλβέστερ Σταλόνε επιστρέφει στο πρώτο τρέιλερ της 3ης σεζόν

Η τρίτης σεζόν του Tulsa King με τον Σιλβέστερ Σταλόνε, θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο.

Το Paramount+ κυκλοφόρησε το πρώτο teaser τρέιλερ για την επερχόμενη τρίτη σεζόν του Tulsa King, με πρωταγωνιστή τον Σιλβέστερ Σταλόνε ο οποίος επιστρέφει ως Dwight Manfredi.

Στην τρίτη σεζόν, η αυτοκρατορία του Dwight επεκτείνεται, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με τους εχθρούς του – και τους κινδύνους για την ομάδα του. Τώρα, αντιμετωπίζει τους πιο επικίνδυνους αντιπάλους του στην Tulsa: τους Dunmires, μια ισχυρή οικογένεια παλαιού πλούτου που δεν ακολουθεί τους παλιούς κανόνες, αναγκάζοντας τον Dwight να παλέψει για όλα όσα έχει χτίσει και να προστατεύσει την οικογένειά του.

Η τρίτη σεζόν του γκανγκστερικού δράματος θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου και όπως συνέβη και με τις προηγούμενες σεζόν, τα νέα επεισόδια θα κυκλοφορούν κάθε εβδομάδα.

Στα νέα επεισόδια θα δούμε επίσης τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον πριν αναλάβει τα ηνία της νέας σειράς «NOLA King», η οποία έλαβε το «πράσινο φως νωρίτερα» τον Ιούλιο. Το νέο πρότζεκτ αναμένεται να ξεκινήσει τα γυρίσματα στις αρχές του 2026.

Ο Τζάκσον θα υποδυθεί τον Russell Lee Washington Jr., έναν πρώην γνωστό του Dwight από τη φυλακή που αποστέλλεται στην Tulsa από τους Renzetti για να τον σκοτώσει. Ωστόσο, έχοντας εμπνευστεί από όσα δημιούργησε ο Dwight στην Tulsa και εντυπωσιασμένος από τις δυνατότητες δεύτερων ευκαιριών, επιστρέφει στη Νέα Ορλεάνη, το σπίτι που εγκατέλειψε πριν από 40 χρόνια… για να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης και του υπόκοσμου που άφησε πίσω του».

Αν και το νέο teaser (που μπορείτε να δείτε παρακάτω) διαρκεί μόνο 30 δευτερόλεπτα, μας δίνει μια καλή ιδέα για το τι μπορούμε να περιμένουμε από την τρίτη σεζόν του Tulsa King, η οποία φαίνεται να έχει λίγο πιο σκοτεινό ύφος σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες σεζόν, οι οποίες ήταν γεμάτες μαύρο χιούμορ για να μετριάσουν το δράμα.



{https://youtu.be/qY4_EG8gh9E?si=BSuIBW-sQ-vXbhCs}