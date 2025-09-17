H τρίτη σεζόν της πιο επιτυχημένης σειράς του Paramount+ κυκλοφορεί την Κυριακή 21/09.

To Τulsa King θα επιστρέψει για τέταρτη σεζόν. Το Paramount+ ανανέωσε την επιτυχημένη σειρά με πρωταγωνιστή τον Σιλβέστερ Σταλόνε, λίγο πριν από την πρεμιέρα της τρίτης σεζόν την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου.



Η απόφαση του streamer, μόνο έκπληξη δεν προκαλεί, καθώς η δραμεντί με πρωταγωνιστή τον Σταλόνε ήταν η πιο δημοφιλής πρωτότυπη σειρά του Paramount πέρυσι, χαρίζοντας στην πλατφόρμα ρεκόρ προβολών 21,1 εκατομμύρια παγκοσμίως για την πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν της.



Επιπλέον, ο Σταλόνε υπέγραψε νέο συμβόλαιο τον Νοέμβριο του 2024 που του έχει εξασφαλίσει συνεργασία για δύο ακόμη σεζόν. Έτσι, η τέταρτη σεζόν φέρεται να μην σηματοδοτεί το τελευταίο κεφάλαιο της σειράς, καθώς συνεχίζονται οι συζητήσεις με τον ηθοποιό για νέα επέκταση του συμβολαίου του.



Με δημιουργό για το Paramount+ τον Τέιλορ Σέρινταν, τον ηθοποιό, σεναριογράφο και σκηνοθέτη πίσω από το επιτυχημένο, Yellowstone, το Tulsa King επικεντρώνεται στον αρχηγό της μαφίας της Νέας Υόρκης, Ντουάιτ «The General» Μανφρέντι, ο οποίος, αφού αποφυλακίζεται, εξορίζεται στην Tulsa, όπου γρήγορα χτίζει τη δική του εγκληματική αυτοκρατορία.

{https://youtu.be/NXpzKI-sEac?si=6EjBVFH3xsv_LPY6}



Η επερχόμενη τρίτη σεζόν της σειράς ακολουθεί τον Ντουάιτ Μανφρέντι του Σταλόνε καθώς μπαίνει στα λημέρια του παράνομου αλκοόλ, γεγονός που θα τον φέρει αντιμέτωπο με νέους και ισχυρούς εχθρούς όπως η οικογένεια Ντάνμιρ με αρχηγό τον Τζέρεμαϊα Ντάνμιρ, τον οποίο υποδύεται ο σταρ του Terminator 2: Judgement Day, Ρόμπερτ Πάτρικ και περιγράφεται ως «ο τύραννος της Tulsa».



Στα νέα επεισόδια θα δούμε επίσης τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον ως guest star στον ρόλο του Ράσελ Λι Ουάσινγκτον Τζούνιορ. Ο βετεράνος ηθοποιός πρόκειται να πρωταγωνιστήσει και στο δικό του spin-off, το NOLA King, το οποίο θα διαδραματίζεται στη Νέα Ορλεάνη.

Ο Τζάκσον θα υποδυθεί έναν πρώην γνωστό του Ντουάιτ από τη φυλακή που αποστέλλεται στην Tulsa από τους Renzetti για να τον σκοτώσει. Ωστόσο, έχοντας εμπνευστεί από όσα δημιούργησε ο Ντουάιτ στην Tulsa και εντυπωσιασμένος από τις δυνατότητες δεύτερων ευκαιριών, επιστρέφει στη Νέα Ορλεάνη, το σπίτι που εγκατέλειψε πριν από 40 χρόνια… για να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης και του υπόκοσμου που άφησε πίσω του».





Ο Σταλόνε δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα

Σε συνέντευξη στο Entertainment Tonight, ο Σταλόνε αποκάλυψε ότι δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα. Αν και παραδέχτηκε ότι τα έχει κάνει όλα, ελπίζει να συνεχίσει και με άλλα πρότζεκτ στο μέλλον. «Ξέρεις, νιώθω ότι τα έχω κάνει σχεδόν όλα. Ήμουν στο βουνό. Έπεσα από το βουνό, το ανέβηκα ξανά», ανέφερε.

Όσο για την τέταρτη σεζόν του Tulsa King, ο Σταλόνε είπε: «Είναι η ευκαιρία της ζωής μου, και έρχεται χωρίς η οικογένεια να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα».