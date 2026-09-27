Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι το μνημείο κατασκευάστηκε για έναν άνδρα και τη σύζυγό του.

Μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη έγινε στην περιοχή Μπιρ αλ-Σουγκάλα, στην όαση Ντάχλα της Αιγύπτου, όπου εντοπίστηκε πυραμιδοειδής τάφος της ρωμαϊκής περιόδου με σπάνιες ταφικές επιγραφές και αντικείμενα.

Το εύρημα ανακοίνωσε το αιγυπτιακό υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, επισημαίνοντας ότι ο τάφος παρουσιάζει έναν ιδιαίτερο συνδυασμό αρχαίων αιγυπτιακών θρησκευτικών συμβόλων και ελληνικής γραμματείας.

Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι το μνημείο κατασκευάστηκε για έναν άνδρα και τη σύζυγό του. Η πρόσβαση γίνεται μέσω κλίμακας 14 σκαλοπατιών, η οποία οδηγεί σε περίτεχνη πέτρινη είσοδο. Στην πρόσοψη διακρίνονται αιγυπτιακό γείσο, φτερωτός ηλιακός δίσκος και διακοσμητικά στοιχεία που παραπέμπουν σε δεμάτια καλαμιών.

Η είσοδος φέρει επίσης βαθιά χαραγμένα ιερογλυφικά, προστατευτικές επικλήσεις και θρησκευτικά κείμενα. Οι ερευνητές εντόπισαν μια σπάνια ταφική σκηνή που συνδέεται με το «Αμντουάτ», ένα αρχαίο αιγυπτιακό κείμενο για το νυχτερινό ταξίδι του θεού Ήλιου στον Κάτω Κόσμο.

Η επιγραφή στα αρχαία ελληνικά

Στο εσωτερικό βρέθηκε ορθογώνια λίθινη στήλη, στην οποία είναι χαραγμένο επικήδειο ποίημα 19 στίχων στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Το κείμενο αναφέρεται σε πρόσωπο με το όνομα «Bisichthes», το οποίο οι αρχαιολόγοι θεωρούν, σε αυτή τη φάση της έρευνας, πιθανό δικαστή.

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Η επιγραφή χρονολογείται προκαταρκτικά στα τέλη του 3ου ή στις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ. Η παρουσία ενός ελληνικού λογοτεχνικού κειμένου σε τάφο με έντονα αιγυπτιακή αρχιτεκτονική θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την κατανόηση της πολυπολιτισμικής κοινωνίας στη δυτική έρημο κατά τη ρωμαϊκή περίοδο.

Νομίσματα, αγγεία και στοιχεία πιθανής επαναχρησιμοποίησης

Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνεται χάλκινο νόμισμα με την παράσταση ή την επιγραφή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, γεγονός που προσφέρει ένα ακόμη στοιχείο για τη χρονολόγηση της δραστηριότητας στον τάφο. Οι αρχαιολόγοι διευκρινίζουν, ωστόσο, ότι απαιτείται περαιτέρω μελέτη για να διαπιστωθεί αν το νόμισμα συνδέεται με την αρχική ταφή ή με μεταγενέστερη χρήση του μνημείου.

Βρέθηκαν επίσης κεραμικά αγγεία, τραπεζάκι προσφορών από ψαμμίτη και λεκάνη που πιθανότατα χρησιμοποιούνταν σε τελετουργίες καθαρμού. Στοιχεία πάνω από την κύρια είσοδο, καθώς και επιπλέον ταφικές κατασκευές, ενισχύουν την εκτίμηση ότι ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιήθηκε ξανά σε μεταγενέστερη εποχή.

Ένα μνημείο πολιτισμικής συνύπαρξης

Η ανακάλυψη φωτίζει τη διάρκεια των αρχαίων αιγυπτιακών θρησκευτικών παραδόσεων αρκετούς αιώνες μετά την ενσωμάτωση της Αιγύπτου στον ελληνιστικό και στη συνέχεια στον ρωμαϊκό κόσμο. Ιερογλυφικά, αιγυπτιακές αντιλήψεις για τη μετά θάνατον ζωή και ελληνικές επιγραφές συνυπήρχαν μέσα στο ίδιο ταφικό συγκρότημα.

Η Μπιρ αλ-Σουγκάλα συνδέεται με την αρχαία Μόθις, τη σημερινή Μουτ, σημαντικό οικισμό της όασης Ντάχλα κατά τη ρωμαϊκή και βυζαντινή περίοδο. Οι ανασκαφές στην περιοχή ξεκίνησαν το 2002 και έχουν αποκαλύψει τάφους με διαφορετικά αρχιτεκτονικά και καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά. Η νέα έρευνα αναμένεται να προσφέρει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα των νεκρών, τη χρονολογία κατασκευής και τις μεταγενέστερες χρήσεις του τάφου.

Πηγή heritagedaily.com