Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι χώρες επιδιώκουν να επεκτείνουν τις πυρηνικές τους δυνατότητες, γεγονός που έχει φέρει το ουράνιο ξανά στο προσκήνιο.

Η φυσική ομορφιά του Γκραντ Κάνιον είναι αντικείμενο θαυμασμού εδώ και δεκαετίες. Η γεωλογική του ιστορία προκαλεί δέος. Το Γκραντ Κάνιον έχει αποτελέσει αντικείμενο διαμάχης όσον αφορά τη διατήρηση, τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών και τον τουρισμό. Ένα νέο ζήτημα έχει πυροδοτήσει αυτή τη διαμάχη, καθώς θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την ενέργεια, το περιβάλλον και τα θέματα κυριαρχίας.

Οι εταιρείες ενέργειας έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στο Οροπέδιο του Κολοράντο για τα κοιτάσματα ορυκτών, αλλά συχνά κανονισμοί και περιβαλλοντολόγοι βάζουν... φρένο. Οι φυλές και οι περιβαλλοντικές ομάδες έχουν, επίσης, εμποδίσει οποιαδήποτε συζήτηση γύρω από το νερό και τους υδροφορείς του φαραγγιού.

Η εκπληκτική ανακάλυψη: κοιτάσματα ουρανίου

Ωστόσο, μια εντυπωσιακή εξέλιξη έχει προκύψει, που αφορά κάτι περισσότερο από την ομορφιά και την κληρονομιά που συνδέονται με το Γκραντ Κάνιον, και οι μεταλλευτικές εταιρείες δείχνουν έντονο ενδιαφέρον. Κάτω από την επιφάνεια του φαραγγιού ανακαλύφθηκε ένα πλούσιο κοίτασμα, και το ορυκτό που περιέχει θα μπορούσε να αξίζει δισεκατομμύρια δολάρια.

Ένα ορυχείο ουρανίου που ονομάζεται Pinyon Plain και βρίσκεται νότια του Γκραντ Κάνιον Ριμ στην Αριζόνα έχει ξαναρχίσει την εξόρυξη ουρανίου. Αυτή η περιοχή έχει αποκλειστεί από νέες εξορύξεις, καθώς βρίσκεται εντός του Εθνικού Μνημείου Baaj Nwaavjo I’tah Kukveni. Τώρα συγκεντρώνει την προσοχή λόγω των πλούσιων αποθεμάτων ουρανίου που διαθέτει.

Σε όλο τον κόσμο, οι τιμές του ουρανίου ανεβαίνουν κατακόρυφα, και αυτή η ανακάλυψη θέτει το Pinyon Plain σε πλεονεκτική θέση. Ωστόσο, αυτή η ανακάλυψη δεν μπορεί να θεωρηθεί τόσο εύκολα επιτυχία, καθώς ο αντίκτυπος στη γη είναι αναπόφευκτος, ενώ οι απειλές για τα υπόγεια ύδατα και η μεταφορά μέσω των εδαφών των φυλών αποτελούν εμπόδια. Η φυλή των Ναβάχο, μετά από πολλές διαμαρτυρίες και δικαστικές διαμάχες, κατέληξε σε συμφωνία με την Energy Fuels Inc. για την επανέναρξη των αποστολών ουρανίου και τη θέσπιση νέων κανονισμών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Γιατί το ουράνιο στο Γκραντ Κάνιον είναι τόσο σημαντικό

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι χώρες επιδιώκουν να επεκτείνουν τις πυρηνικές τους δυνατότητες, γεγονός που έχει φέρει το ουράνιο ξανά στο προσκήνιο. Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από ξένες πηγές, γεγονός που καθιστά αυτό το κοίτασμα ακόμη πιο ελκυστικό. Το 2012, περισσότερα από ένα εκατομμύριο στρέμματα του Γκραντ Κάνιον τέθηκαν υπό προστασία από τη μεταλλευτική δραστηριότητα μέσω μορατόριουμ και κανονισμών για την προστασία των υδάτων.

Αυτό παραμένει σε ισχύ, αλλά τα προϋπάρχοντα δικαιώματα της περιοχής Pinyon Plain αποτελούν το τέλειο «παράθυρο» σε αυτούς τους περιορισμούς. Αυτόχθονες φυλές, όπως οι Havasupai και οι Navajo, έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η εξόρυξη παραβιάζει τις δεσμεύσεις για την προστασία αυτών των ιερών εδαφών και των πολύτιμων υδάτων τους.

Οι κίνδυνοι και οι συνέπειες

Οι κίνδυνοι είναι πολλοί. Τα φορτηγά που μεταφέρουν μεταλλεύματα μέσω εδαφών των Navajo έχουν προκαλέσει ήδη διαμαρτυρίες. Κυκλοφορούν φήμες ότι η ηγεσία της φυλής διαπραγματεύτηκε χωρίς πλήρη διαβούλευση πριν ξεκινήσει ξανά όλη αυτή η διαδικασία. Η μόλυνση των υπόγειων υδάτων είναι πιθανώς η πιο σοβαρή συνέπεια.

Η εξόρυξη ουρανίου διαρρέει βαρέα μέταλλα στους υδροφορείς, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τις πηγές και τα υπόγεια νερά στο Γκραντ Κάνιον. Το παρελθόν των εξορύξεων στο Γκραντ Κάνιον δεν εμπνέει και πολύ εμπιστοσύνη, καθώς πάντα άφηναν πίσω τους τη γη σε χειρότερη κατάσταση. Το Red Butte, ένα σημαντικό ορόσημο στην παράδοση των Havasupai, βρίσκεται κοντά στο ορυχείο, και αυξάνονται οι φόβοι ότι αυτές οι δραστηριότητες απειλούν τη γη και την ταυτότητα των αυτοχθόνων πληθυσμών.

Ένα κοίτασμα ουρανίου αξίας δισεκατομμυρίων θα μπορούσε να προσελκύσει επενδύσεις, αλλά το κανονιστικό πλαίσιο πρέπει να είναι αυστηρό. Η σύγκρουση σχετικά με την ενέργεια, την κυριαρχία και την κληρονομιά είναι αναπόφευκτη...

Το αν τα δισεκατομμύρια δολάρια αξίζουν περισσότερο από την πολιτιστική κληρονομιά και την προστασία της φύσης είναι ένα θέμα που προκαλεί έντονες αντιπαραθέσεις εδώ και πολύ καιρό – και συνήθως... κερδίζει το χρήμα.

Με πληροφορίες από ecoportal.net