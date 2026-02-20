Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί και άλλα περιστατικά λαθρεμπορίου πυρηνικών στοιχείων στη Γεωργία και σε πρώην χώρες της ΕΣΣΔ.

Δύο άτομα που επιχείρησαν να αγοράσουν ουράνιο αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων συνελήφθησαν στη Γεωργία, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία ασφαλείας της χώρας.

Οι δύο αλλοδαποί, η υπηκοότητα των οποίων δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, συνελήφθησαν στο Κουτάισι, καθώς πέρα από το ουράνιο αναζητούσαν και ποσότητα ραδιενεργού ισοτόπου που έχει εντοπιστεί σε προγράμματα δοκιμών πυρηνικών όπλων.

«Σχεδίαζαν να προμηθευτούν παράνομα πυρηνικό υλικό, συγκεκριμένα ουράνιο, καθώς και τη ραδιενεργή ουσία Καίσιο-137, έναντι 3 εκατομμυρίων δολαρίων, και να τα μεταφέρουν παράνομα στο έδαφος άλλης χώρας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το τελευταίο διάστημα φέρεται να έχουν ταξιδέψει στη Γεωργία και άλλα άτομα από το εξωτερικό, με σκοπό όπως εκτιμάται την αναζήτηση και διακίνηση πυρηνικών και ραδιενεργών υλικών, χωρίς όμως να δίνονται στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για τις κινήσεις τους.

{https://x.com/MiddleEast_Eng/status/2024659316196749778}

Παράλληλα, οι αρχές δεν αποσαφηνίζουν την ακριβή ποσότητα των υλικών που φέρονται να επιδίωξαν να προμηθευτούν οι συλληφθέντες, ενώ παραμένουν άγνωστες τόσο η προέλευση όσο και ο τελικός προορισμός τους.

Το Καίσιο-137 αποτελεί ραδιενεργό ισότοπο που συνδέεται κυρίως με δοκιμές πυρηνικών όπλων αλλά και με σοβαρά πυρηνικά ατυχήματα, όπως εκείνο του Τσέρνομπιλ το 1986.

Η προστασία και ο έλεγχος των πυρηνικών υλικών βρέθηκαν στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας μετά τη διάλυση της Σοβιετική Ένωση το 1991, περίοδο κατά την οποία εντάθηκαν οι φόβοι για διαρροή ή παράνομη διακίνηση ευαίσθητων υλικών από τις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, μεταξύ των οποίων και η Γεωργία. Έκτοτε, έχουν καταγραφεί περιστατικά που σχετίζονται με το λαθρεμπόριο πυρηνικών ουσιών στη χώρα.

Πριν λίγες ημέρες, τρεις Κινέζοι πολίτες συνελήφθησαν στην Τιφλίδα, καθώς φέρονται να επιχείρησαν να αποκτήσουν δύο κιλά ουρανίου, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «πυρηνικό υλικό».

{https://youtu.be/tRqT6kzX4Y0?si=7FWeOp1RdHfSjOyD}

Με πληροφορίες από Reuters